川普確診新冠病毒！龍婆24年前早預言　爆恐怖後果「失聰+腦殘疾」

▲龍婆生前曾精準預測多項災難及大事。(圖/翻攝自網路)

距離美國大選倒數32天,現任總統川普今(2日)在推特宣布,他和夫人梅蘭妮亞已確診新冠肺炎,將立即進行隔離治療,消息引發國際震驚。事實上,已故的保加利亞預言師「龍婆」巴巴·凡加(Баба Ванга)早在數十年前就預言,川普會在2020年染上怪病,導致失聰、腦部殘疾,如今看來似乎正一步步成真。

據了解,龍婆雖已去世24年,但她生前曾準確預言包括911恐怖攻擊、英國脫歐等事件;龍婆的追隨者羅貝娃(Neshka Stefanova Robeva)先前透露,她曾在龍婆生前去探望,對方當時曾喊著「The corona will be all over us」,但「Corona」一詞在保加利亞語中是「監護」的意思,所以她並不懂龍婆想表達什麼。

▲美國總統川普確診新冠肺炎。(圖/達志/美聯社)



直到新冠肺炎疫情爆發,羅貝娃得知病毒的名稱為「Coronavirus」,這才驚覺當時龍婆口中的「Corona」應該就是指這次的疫情,且對方當時還說美國總統會在2020年罹患怪病,導致失聰或留下腦部殘疾。如今川普被確診新冠肺炎,儘管部分預言尚未實現,但仍舊引發不少網友討論。

川普日前才剛結束首場總統大選辯論會,不料他的貼身幕僚希克斯(Hope Hicks)被確診罹患新冠肺炎,引發白宮高層震驚;川普隨後也在推特發文,指「經過檢驗後,我的新冠肺炎檢測結果為陽性,我們將立即開始隔離,並且做一系列治療,恢復健康,我們將共同度過難關。」

