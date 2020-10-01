陸「十一」長假國內旅遊爆發！高鐵站「整片誤點」估6億人次出遊

▲大陸十一長假首日，杭州高鐵站被塞爆。（圖／翻攝微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「十一」長假今年適逢中秋節，出遊人次預計將突破6億。而連假的第一日，就傳出多地高鐵大誤點，高速公路也塞成一團，有網友就指出，往年都未遇上高鐵延誤的情況，應該是今年因疫情不能出國旅遊，大部分人都在國內旅遊，交通運載量大增，才會塞成一團。

根據大陸線上旅遊服務平台「攜程」報告，今年大陸有超過1500個景區推出免費，20多個省市政府發放旅遊優惠券，預計今年黃金周的出遊人次可能達到6億。

大陸交通運輸部發言人孫文劍日前表示，「十一」黃金周高速公路網總流量將達到4.08億輛次，預計假期前一天的9月30日，交通量將出現明顯增幅，假期首日為出程高峰，但後期返程時間相對分散，此外，粵港澳大灣區、長三角等地區易發生堵塞。

連假的第一天，大陸多地的高鐵都發生誤點，高速公路也堵塞嚴重，有大陸網友就表示，往年經常在高速公路遇上塞車，但很少遇到高鐵誤點，想不到今天高鐵卻大延誤，「幾乎整個車站的班次都晚點超過30分鐘，甚至還有2個小時以上的，整個車站塞滿了旅客，非常痛苦！」

有大陸網友認為，今年高鐵會出現如此嚴重的誤點，與新冠肺炎疫情有很大的關聯，「往年很多人會趁長假出國旅遊，但今年因為疫情沒辦法出國，大部分人都選擇了國內旅遊，高鐵是最便捷的選擇，運載壓力也自然最大。」