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香港十一「中秋購物」遊行　港警拘捕68名示威者

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▲▼2020年香港十一遊行,10.1,10月1日。（圖／路透社）

▲港警拘捕多名示威者。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港1日發生多起示威遊行活動，有大批示威者下午於銅鑼灣聚集，並有部分人高喊「光復香港、時代革命」等口號，被港警認定涉犯「港版國安法」，截至下午5點，至少有68人遭到拘捕，其中還包含2名區議員。

香港民陣原計劃在1日發起遊行，但被港警否決，於是有許多香港網友自行在網路上號召上街示威，包含「月夕行動」以及「中秋節大型購物導賞團」等，其中，「中秋節大型購物導賞團」規劃的「消費路線」與從銅鑼灣東角道起步，終點為修頓球場，與民陣原先規劃的遊行路線幾乎相同。

▲▼2020年香港十一遊行,10.1,10月1日。（圖／路透社）

對於網友發起的遊行，港警相當重視，下午1時就有上百名防暴警員在銅鑼灣東角道戒備，並有多台裝甲車、水炮車停駐在周圍。

下午2時左右，銅鑼灣記利佐治街一帶開始有大批人潮集結，並呼喊著口號。港警則對在場人士提出警告，告誡可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，並舉起藍旗驅趕人群。

不過，人群沒有因港警的警告而散去，反而聚集的越來越多，還有人開始高喊「光復香港、時代革命」等口號。港警則是舉出了紫旗，警告在場人士涉嫌煽動或教唆他人分裂國家等行為，可能觸犯《香港國安法》相關罪行。

根據港媒報導，港警下午3時之後開始進行拘捕，截至下午5時，至少有68人被捕，其中也包含2名區議員

▲▼2020年香港十一遊行,10.1,10月1日。（圖／路透社）

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