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南澳古道健行…男摔4m深山谷「頭濺血、腿骨折」　空勤吊掛送醫

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▲宜蘭縣南澳鄉比亞毫古道1日一名男登山客墜谷，經搜救人員搜索後，2日順利吊掛下山。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣南澳鄉比亞毫古道1日一名男登山客墜谷，經搜救人員搜索後，2日順利吊掛下山。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

桃園林姓男子1日與5名友人前去宜蘭南澳古道健行時，途中不慎墜落4公尺深山谷！消防獲報後即派員前往現場搶救，發現林男除頭部外傷外，小腿也有開放性骨折，遂聯絡空勤總隊前來支援，2日早終於順利將傷者吊掛下山，並送往慈濟醫院救治。

▲宜蘭縣南澳鄉比亞毫古道1日一名男登山客墜谷，經搜救人員搜索後，2日順利吊掛下山。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭消防獲報後，速組成17人小組前往救援。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭消防1日下午1時40分獲報，一支6人（3男3女）登山隊早上6時許由南澳古道往翠山方向登山，不料途中其中一名林姓男成員失足，摔落4公尺深山谷，救難隊員收到訊息後，立即組成17人小組前往搜救。

救難人員晚間9時許回報已找到林男，經檢查發現他雖然頭部有外傷、小腿骨折，但對聲音都有反應，意識還算清楚，考量夜間山區視線不佳，搬運傷者不易，遂決定請空勤總隊直升機隔日早出動協助吊掛後送，以避免搬運過程中讓傷者造成二度傷害。

▲宜蘭縣南澳鄉比亞毫古道1日一名男登山客墜谷，經搜救人員搜索後，2日順利吊掛下山。（圖／記者游芳男翻攝）

▲考量夜間山區視線不佳，搬運傷者不易，救難人員決議待隔日早再將傷者運送下山。（圖／記者游芳男翻攝）

空勤總隊2日上午近9時許從花蓮機場起飛，不到10分鐘就抵達事故地點，順利於9時51分完成吊掛作業，並將傷者送至花蓮縣德興壘球場，10時19分送抵慈濟醫院救治，而目前據了解，確定林男人已無大礙。

宜蘭消防指出，近期因國內疫情減緩，國內旅遊盛行，藉此提醒民眾，登山前務必做好萬全準備，包含行前路線規劃，隨身攜帶登山用具，著保暖衣物並攜帶足夠的糧食及水，且一定要結伴上山，切勿單人上山。

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▲宜蘭縣南澳鄉比亞毫古道1日一名男登山客墜谷，經搜救人員搜索後，2日順利吊掛下山。（圖／記者游芳男翻攝）

▲不慎墜谷的林姓男子被發現時頭部有明顯外傷，小腿也骨折，所幸意識還算清楚。（圖／記者游芳男翻攝）

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