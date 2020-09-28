宜蘭10月10日設縣70周年　林姿妙找設縣日出生縣民同慶生

▲宜蘭縣長林姿妙邀請1950年10月10日宜蘭獨立設縣出生縣民同慶生。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長邀請1950年10月10日宜蘭獨立設縣出生縣民，參加2020年宜蘭縣的國慶升旗典禮，一同為宜蘭縣慶生，並由參與活動的縣民一起慶生，共同祝福生日快樂。。另，設縣適逢2020年是滿70週年，宜縣府也特別舉辦「佮宜蘭做生日─獨立設縣70周年紀念系列活動」，歡迎縣民及遊客踴躍參與。

宜縣府表示，2020年是宜蘭縣獨立設縣70週年，縣府特別舉辦「佮宜蘭做生日─獨立設縣70周年紀念系列活動」，在這個重要的日子裡，為讓縣民深入認識自己生長的土地，系列活動之一是於全縣12鄉鎮設立26個戳印集章點，這些戳印搭配宜蘭縣史館的典藏照片，可以讓社會大眾認識宜蘭設縣的發展，也能認識宜蘭地景、信仰、歷史與文化。

集章活動縣史館特別設計精美集章冊，讓民眾收集戳印，集滿2個戳章可兌換紀念徽章1個（3款擇一），集滿6個戳章可兌換紀念束口背包1個，集滿8個戳章可兌換實木紀念印章（未刻印）1個。集滿26個戳印者，並可獲得「宜蘭郡大觀復刻圖」一幀。紀念品請至宜蘭縣史館兌換，兌換辦法詳細說明，請上宜蘭縣史館網站。

另，如果您家中的長輩或是親戚，是1950年10月10日出生的宜蘭縣籍長者，敬請與宜蘭縣史館聯繫。國慶日當天，宜蘭縣政府也特別邀請與宜蘭縣同日生日的長者與縣民，到宜蘭運動公園體育館前參加升旗典禮及慶生，一同參與這難得的盛會。

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