日艦衝撞我作業漁船　林姿妙：嚴正抗議日方未廣播示警粗暴作法

▲日艦27日衝撞我作業漁船，林姿妙嚴正抗議日方未廣播示警的粗暴作法。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳籍「新凌波236號」漁船，27日在台日漁業作業協議海域遭日方公務船衝撞船艏受損，宜蘭縣長林姿妙28日至南方澳漁港慰問「新」船陳姓船長，並與蘇澳區漁會及漁民同聲譴責日方作法失當，並表達嚴正抗議，同時呼籲中央與縣府共同守護釣魚台，確實保障漁民作業權益。

林姿妙28日至南方澳漁港慰問時指出，2020年6月份日本石垣市議會先是通過將釣魚台列嶼改名為石垣市登野城尖閣，隨即發生蘇澳籍「盛福16號」漁船遭日本2艘公務船干擾作業，27日又發生蘇澳籍「新凌波236號」遭日方公務船以甩尾方式衝撞船頭，當時，漁船人員正在操作揚繩收回漁具組，過程中竟然沒有任何廣播提醒，屬於非常危險且粗暴的舉動，讓人實在無法理解。

林姿妙說，漁民作業權利及人身安全絕對不容侵擾，她再次呼籲中央政府應一同守護釣魚台及保障我方漁民作業權益。縣府及蘇澳區漁會及漁民共同呼籲中央，既然對漁民傷害已經造成，如何補償漁民損失，請中央應該硬起來，用更強力作為，宣示主權外，保障漁民海上作業權益，同時積極向日本協商，讓類似憾事別再發生。

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