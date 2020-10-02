回應..高喊驕傲中國人風波　阿美族青年諷「原住民終於上熱搜」

▲阿美族台青楊品驊高喊「我是驕傲的中國人」挨轟。（圖／楊品驊授權提供）

記者任以芳／北京報導

花蓮阿美族台青楊品驊參加大陸廈門海峽論壇，因高喊「我是驕傲的中國人」，引起台灣與論壓力，甚至被質疑讓父母出來做擋箭牌。沈默多日的楊品驊今（2日）在自己社群網站寫下長篇回應文，「我們原住民終於站上了熱搜，批評攻伐我之餘，謝謝，也請看到我們被遺忘的那些苦痛吧。」

▲北漂台青一起過中秋。（圖／楊品驊授權提供）

文章首先提到，自己連續沈默多日，因為選擇先與台青在北京過完中秋，再回應所有外界質疑。內文表示，「這幾天兩岸的熱搜，是與非，支持與懷疑，熱血與冷漠，感謝每一個肯定我的朋友，也接受撻伐我的聲音，這也說明，我做的還不夠，但堅定的心情，並不是單純的勇氣，更不是渴望在螢光幕中看到自己的激動，一直都是自己的心情故事。」



▲阿美族台青楊品驊文章回應「驕傲的中國人」風波。（圖／翻攝楊品驊今日頭條個人網站）

針對台灣輿論攻擊他高喊「我是驕傲的中國人」，並且是海峽論壇請來臨時演員。對此，楊品驊內文回應，「我不知道，有多少人是看完整個演講的？」同時強調自己過去的歷史記憶，「還記得從小學就反復讀誦的誓言，敬天樂群，做一個堂堂正正的中國人！隨時隨地扶助他人，服務社會。」不過，這段童軍誓詞已於2009年改版。

▲ 拿出戶口名簿證明自己不是臨時演員。（圖／翻攝楊品驊今日頭條個人網站）

楊品驊特地附上戶口證明自己原生阿美族，其中，姓名Fuding是魚的意思，母語解釋是阿美族的孩子，意思是讓世人知道，我不管走多遠，做了什麼事，我依然記得我是誰。

回應內文也強調，「如果說，今天我做了一個讓兩岸震動的事，那為什麼不看看，從各種台灣大選開始，我們在哪裡？這次，我們原住民終於站上了熱搜，批評攻伐我之余，謝謝，也請看到我們被遺忘的那些苦痛吧。」文章刻意暗諷，原住民經常成為台灣大選後被遺忘的籌碼。

▲ 楊品驊表示將繼續在北京推廣阿美族文化。（圖／翻攝楊品驊今日頭條個人網站）

楊品驊北漂13年，曾經多次經歷創業失敗才找對方向，目前在北京開餐飲店，組文創藝術團，自己也常接主持歌唱，在各種會議場合表達原住民問題和需求。對於未來下一步？楊品驊接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，不願回應其他問題，只表示「繼續在北京做好推逛家鄉文化工作，風波終究平靜，讓事實明一切。」