女舞者台上倒地「旁人跨過」繼續跳　畫面曝光！送醫後不治

圖、文／CTWANT

近日一名中國有名女舞者在廣場舞大賽比賽中，表演到一半突然倒地不起，豈料一旁的舞者卻坐視不理，竟然直接跨過她的身體繼續載歌載舞，影片曝光後引發一陣熱議，而該名女舞者事後也被送醫搶救，但最終仍不治身亡。

▲女舞者倒地身亡，旁人竟繞開繼續表演。（圖／翻攝自封面視頻，下同）

綜合陸媒報導，這起事件發生在上月28日，廣西羅城仫佬族自治縣廣場舞大賽上，從影片中可見，有多名舞者在舞台上表演，但其中一名已退休、年紀較長的女舞者跳到一半時膝蓋突然微彎，接著疑似全身無力就往後仰倒在地上，後方另一名女舞者當場似乎有些愣住了，但也有舞者相當淡定地走位，直接跨過昏厥的舞者繼續跳舞。

▲女舞者倒地約10秒才有人驚覺異狀。（圖／翻攝自封面視頻）

事後當下沒有人去關心倒地女舞者的狀況，直到大約10秒後才有人驚覺異狀，隨後便停止表演，讓醫務人員上場來檢查，不過她卻因為搶救無效，最終不幸身亡。

據了解，廣場舞大賽是當地規模較大的賽事，吸引不少熱愛廣場舞的同好者前來參加，當天一共有50幾支隊伍參賽，該名女舞者就是其中一隊的隊員，也因為這起突發事件，主辦單位立即喊停當天下午的活動。

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