川普確診新冠！　彭博曝「下一步危機」：總統大位爭奪戰

▲美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞現已宣布，準備展開隔離程序。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普夫婦確診新冠肺炎，這是否將影響川普參加15日第二次總統候選人電視辯論仍不得而知，但彭博指出，一旦美國正副總統同時因新冠病倒，將引爆一場全面性憲法危機，掀起總統大位爭奪戰。

綜合彭博、BBC報導，身為三軍統帥的美國總統確定感染新冠肺炎，生病的嚴重程度將會衝擊經濟及地緣政治，特別是川普本人是否喪失行動能力。

▲川普診斷出病情，股市將會受到衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

地緣政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩布雷默（Ian Bremmer）坦言，川普目前診斷出病情，股市下跌是肯定會有的，但這依據病情有所差距，「如果川普確診被隔離在白宮，但繼續掌管政府，還可以瘋狂發推特，那我想，這對市場的影響微乎其微。」

即便是川普病到連推特都不能發，依據美國憲法第25條修正案，川普可把權力移交給副總統，且在自身狀況恢復後隨即收回權力；依據法律程序，就算是正副總統都已經不在人世，喬治梅森大學法學教授索銘（Ilya Somin）直說，這時候將會由眾院議長接手。

只不過，憲法專家警告，一旦川普和副總統彭斯因為感染新冠肺炎失去行動能力，可能引發新一輪混亂。密西根州立大學法學教授考爾特（Brian Kalt）指出，即使總統這個位子只空閒數小時，對國家來說也都是極其危險的事，若2人都無法履行職責，誰都不能援引憲法第25條修正案。

▲ 美國總統川普（右）及副總統彭斯（左）。（圖／路透）

儘管憲法指示國會制定法律，把眾院議長列為接掌總統職位的人選，但考爾特指出，憲法沒有提供程序來確認總統是否「無能力」履行職責，可能爆發川普、彭斯或他們的代理律師表達自身適合任職的同時，眾院議長宣稱成為代理總統的狀況。

隨著美國大選第二場總統候選人辯論即將於15日在佛州邁阿密登場，川普如今已宣布與夫人梅蘭妮亞自主隔離，這是否影響辯論進行仍不得而知。路透社指出，2人的病毒檢測結果最快當地1日或2日就會有結果。

►貼身顧問確診！ 川普「正在等檢測結果」：準備開始隔離程序

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

►SK-II青春露濕敷神水，美白、抗老、保濕一次完成