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替代役不用教召？　王浩宇PO照打破「都市傳說」

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▲▼王浩宇因服替代役遭酸民攻擊，並PO出教召令打臉替代役不用教召的謠言。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇因服替代役遭酸民攻擊，並PO出教召令打臉替代役不用教召的謠言。（圖／翻攝王浩宇臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

兩岸情勢日漸緊張，我國兵力問題備受討論。國民黨台北市議員徐巧芯提出「女生要當兵」、「恢復徵兵制」，以解決兵力不足的問題，其中「替代役」的戰力經常被外界砲轟，甚至還有網友質疑為何替代役不用教召。對此，服「替代役」的民進黨桃園市議員王浩宇在臉書反擊酸民，還PO出「教召令」打破替代役不用教召的「都市傳說」。

王浩宇日前與徐巧芯在網路節目中談論當兵問題，她籲女生應該要當兵「自己也願意當」，一旁的王浩宇疑似脫口說出「我沒有要喔」，遭到網友抨擊，而他所服的替代役也遭到嘲諷「不用被教召」、「替代役不是兵」。

對於外界攻擊替代役的聲浪，王浩宇在臉書表示，這段時間，PTT、民眾黨的臉書社團上充滿對我、林飛帆等民進黨年輕人的當替代役的攻擊，說我們不愛台灣。

但王浩宇質疑「當替代役很奇怪嗎？」這幾年，大學、碩士以上學歷來說擔任替代役的比例極高，以107年為例，替代役男就有高達48％擁有碩士以上學歷，國外學歷的役男，因為有英語專長的關係，也配合政策被政府鼓勵到偏鄉服務弱勢孩子。

王浩宇反問，國民黨所謂的政治明星，從蔣萬安、連勝文到吳志揚，哪一個曾經服兵役？蔣萬安甚至是拖到36歲除役才回到台灣，蔣家其他人則是用僑民身份迴避兵役。

王浩宇強調，「明明我早就服完兵役，徵兵制的改變根本跟我無關」，但斷章取義的抹黑卻持續被民眾黨支持者渲染，明明高學歷的林飛帆，當替代役就更能好好服務台灣，「拿這個攻擊，真的是超噁心」。

隨後，王浩宇也反擊，自己是替代役也有收到教召令反擊酸民，「不用相信什麼都市傳說了」。

▲▼王浩宇因服替代役遭酸民攻擊，並PO出教召令打臉替代役不用教召的謠言。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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