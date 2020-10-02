對中國持續施壓！川普避「北京紅線」　學者斷言：台美不可能建交

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

距離美國總統大選約剩1個月，政治大學國際事務學院外交學研究所博士譚偉恩分析，川普總統為求連任，日後會將「反中牌」發揮到極致，但不至於到爆發衝突的程度，因此踩踏北京紅線的事情，例如「台美建交」、「南海熱戰」等情境，他認為不可能發生。

據《中評社》報導，譚偉恩認為，美國內政混亂，川普在內政議題無計可施，只能向外尋求著力點，除了台灣牌之外，他估計川普也可能選擇在朝鮮半島上下功夫，「最大驚奇或許是直接宣布與朝鮮和解，直接踩中國的後門，跨出比中國大陸更大膽的一步，這不無可能」，盼藉此獲取聲望。

今年美國新冠疫情的爆發，不僅國內經濟重創，還有種族歧視衝突加劇等狀況。譚偉恩認為，川普只好利用執政優勢對外使力，其中最有可能的就是將「反中牌」發揮到極致，對中國大陸持續加壓，做到讓美國民眾有感，但又不至於爆發衝突的程度。

「川普必須將反中對美國有利的形象做出來，但假如因為反中挑起熱戰衝突，只會造成反效果。」譚偉恩斷言，川普會避開踩踏北京紅線的事情，所以包括外界討論的「台美建交」、「南海熱戰」等情境，都不可能發生。

另外，譚偉恩認為，川普要將「台灣牌」效益最大化，最大驚奇或許是宣布「台美達成框架性質的雙邊貿易協定」，對內向選民傳遞協定的好處。不過，他強調，若川普想短時間內與台灣達成經貿協定，這絕對是個高度模糊的架構，因為台美要達成BTA或是FTA，相關細節不可能在1個月內談妥。

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