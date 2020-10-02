桃園慈湖即日起到明年3月底　推出國際級奇幻水舞表演

▲桃園慈湖推出國際級奇幻水舞表演。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府積極推動慈湖轉型，1日於慈湖紀念雕塑公園水岸舞台，舉辦「2020慈湖水岸經典演唱會暨水舞開幕式」活動。市府觀旅局指出，即日起至明（2021）年3月31日，慈湖紀念雕塑公園水岸舞台，皆有以台灣獨家的千手觀音3D噴頭展現國際級奇幻水舞表演；水舞展演期間，慈湖南北廂房之「娜香美術館」亦延長營業時間。

▲桃園市長鄭文燦表示，市府積極推動慈湖轉型。（圖／市府提供）



桃園市長鄭文燦於「2020慈湖水岸經典演唱會暨水舞開幕式」致詞時表示，市府積極推動慈湖轉型，今年以「水舞伴星光、慈湖賞月迎中秋」為主題，在中秋連假期間舉行水舞光雕秀，配合音樂會演出，為慈湖的夜景增添不一樣的氣氛，也提供遊客另類體驗。

▲2020慈湖水岸經典演唱會暨水舞開幕式活動。（圖／市府提供）



目前市府已整建完成串聯前慈湖與後慈湖的「秘境步道」，周邊包括百吉林蔭步道、頭寮生態步道及打鐵寮古道等也將持續改善，提升遊憩品質。此外，市府正積極推動成立「北橫國家風景特定區」，並推動三層迷宮計畫，使其成為北橫旅遊的亮點，而北橫沿線景點也將逐步改造，讓大家看到北橫充滿文化、生態的美好一面。

觀旅局長楊勝評表示，2020慈湖水岸經典演唱會10月1日及2日於慈湖紀念雕塑公園登場，演唱會一連兩天，從每天下午3點開始，推出在地農創市集與DIY體驗，更邀請包括許景淳、殷正洋、周治平、民雄、李麗芬、錦雯、方寧及欣韻二重唱等多組實力派歌手演唱經典好歌，搭配華麗聲光水舞秀，陪伴大家團圓過中秋。

另外，即日起至明年3月31日，慈湖紀念雕塑公園水岸舞台皆有水舞表演，平日每晚6點到8點、每逢整點演出約5分鐘；假日每晚5點30分到9點、每逢半點演出約5分鐘，由國樂演奏為主的獨創音樂「Formosa Taiwan」搭配多彩燈光，呈現完美的視聽盛宴，樂曲也將結合最新立體式水舞技術，以台灣獨家的千手觀音3D噴頭展現國際級奇幻水舞表演。

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