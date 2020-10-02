　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園慈湖即日起到明年3月底　推出國際級奇幻水舞表演

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園慈湖推出國際級奇幻水舞表演

▲桃園慈湖推出國際級奇幻水舞表演。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府積極推動慈湖轉型，1日於慈湖紀念雕塑公園水岸舞台，舉辦「2020慈湖水岸經典演唱會暨水舞開幕式」活動。市府觀旅局指出，即日起至明（2021）年3月31日，慈湖紀念雕塑公園水岸舞台，皆有以台灣獨家的千手觀音3D噴頭展現國際級奇幻水舞表演；水舞展演期間，慈湖南北廂房之「娜香美術館」亦延長營業時間。

▲桃園慈湖推出國際級奇幻水舞表演

▲桃園市長鄭文燦表示，市府積極推動慈湖轉型。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦於「2020慈湖水岸經典演唱會暨水舞開幕式」致詞時表示，市府積極推動慈湖轉型，今年以「水舞伴星光、慈湖賞月迎中秋」為主題，在中秋連假期間舉行水舞光雕秀，配合音樂會演出，為慈湖的夜景增添不一樣的氣氛，也提供遊客另類體驗。

▲桃園慈湖推出國際級奇幻水舞表演

▲2020慈湖水岸經典演唱會暨水舞開幕式活動。（圖／市府提供）

目前市府已整建完成串聯前慈湖與後慈湖的「秘境步道」，周邊包括百吉林蔭步道、頭寮生態步道及打鐵寮古道等也將持續改善，提升遊憩品質。此外，市府正積極推動成立「北橫國家風景特定區」，並推動三層迷宮計畫，使其成為北橫旅遊的亮點，而北橫沿線景點也將逐步改造，讓大家看到北橫充滿文化、生態的美好一面。

▲桃園慈湖推出國際級奇幻水舞表演

觀旅局長楊勝評表示，2020慈湖水岸經典演唱會10月1日及2日於慈湖紀念雕塑公園登場，演唱會一連兩天，從每天下午3點開始，推出在地農創市集與DIY體驗，更邀請包括許景淳、殷正洋、周治平、民雄、李麗芬、錦雯、方寧及欣韻二重唱等多組實力派歌手演唱經典好歌，搭配華麗聲光水舞秀，陪伴大家團圓過中秋。

另外，即日起至明年3月31日，慈湖紀念雕塑公園水岸舞台皆有水舞表演，平日每晚6點到8點、每逢整點演出約5分鐘；假日每晚5點30分到9點、每逢半點演出約5分鐘，由國樂演奏為主的獨創音樂「Formosa Taiwan」搭配多彩燈光，呈現完美的視聽盛宴，樂曲也將結合最新立體式水舞技術，以台灣獨家的千手觀音3D噴頭展現國際級奇幻水舞表演。

・親朋好友聚餐最適合

ET快訊
慣用手機訂鬧鐘恐失眠！　醫揭現代人睡前「3大壞習慣」
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

豐原太平洋百貨29週年慶　中秋連假開打業績上看3.8億

桃園慈湖即日起到明年3月底　推出國際級奇幻水舞表演

台中河道頻傳死魚　環保局設水盒子「監控11處熱點」

桃園管理處首任處長何明光還未到任　祝賀花籃已送達

到公園「柚」見中秋！　桃園楊梅區「柚子公園」保留原有柚子園

初秋限定美景！台中17處台灣欒樹超級美　連假朝聖首選

第三屆桃捷盃足球賽擴大舉辦　千名參賽者每人加碼送足球鞋

台中西區茄苳王公1029歲聖誕　百名乾兒子回家祝壽

中壢連19年「萬人封街烤肉」！空拍畫面超震撼　網一片驚嘆

警政署長陳家欽中秋親臨慰勉南警　基層員警備感溫馨

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

豐原太平洋百貨29週年慶　中秋連假開打業績上看3.8億

桃園慈湖即日起到明年3月底　推出國際級奇幻水舞表演

台中河道頻傳死魚　環保局設水盒子「監控11處熱點」

桃園管理處首任處長何明光還未到任　祝賀花籃已送達

到公園「柚」見中秋！　桃園楊梅區「柚子公園」保留原有柚子園

初秋限定美景！台中17處台灣欒樹超級美　連假朝聖首選

第三屆桃捷盃足球賽擴大舉辦　千名參賽者每人加碼送足球鞋

台中西區茄苳王公1029歲聖誕　百名乾兒子回家祝壽

中壢連19年「萬人封街烤肉」！空拍畫面超震撼　網一片驚嘆

警政署長陳家欽中秋親臨慰勉南警　基層員警備感溫馨

7歲男童騎單車衝出！遭計程車撞飛...送醫搶命「昏迷指數剩3」

美國宣布2021年接收1.5萬難民　香港人「首次被納入」

快訊／妮琪米娜生了！天秤寶寶報到　最大願望「當媽媽」圓夢　

80歲翁卡路中！交通中心見狀…為他「多亮97秒」綠燈　駕駛全停下

人面蜘蛛翹鬍子「撞臉品客」　網暴動：莫名可愛！

豐原太平洋百貨29週年慶　中秋連假開打業績上看3.8億

桃園慈湖即日起到明年3月底　推出國際級奇幻水舞表演

新北三和國小幼兒園慶中秋　化身小小烘焙師動手做冰皮月餅

對中國持續施壓！川普避「北京紅線」　學者斷言：台美不可能建交

解放軍戰機壽命僅4000小時！　李正皓：美國聯合盟友「消耗中國」

首場辯論吵翻！川普狂插嘴碎碎念　拜登爆氣嗆：老兄，能不能閉嘴？

地方熱門新聞

中壢連19年「萬人封街烤肉」　空拍超震撼

桃捷盃足球賽擴大舉辦　千名參賽

台中西區茄苳王公1029歲聖誕

農夫找到比人大白菇！網嚇：底下有屍？

初秋限定美景　台中17處台灣欒樹超級美

桃園管理處長未到任　祝賀花籃已送達

台中環保局設水盒子監控死魚熱點

豐原太平洋百貨29週年慶開打

楊梅區「柚子公園」　保留原有柚子園

台電音樂趴玖壹壹揪你月夜越美麗

桃園慈湖　推出國際級奇幻水舞表演

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

光織影舞　嘉義北香湖公園閃耀整個10月

龜吼、野柳漁港總量管制避2時段

更多熱門

關鍵字：

桃園慈湖水舞表演

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

慣用手機訂鬧鐘恐失眠！醫曝現代人「3大壞習慣」

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

資收車撞母女後逃逸！勇警看到肇事者的家瞬間落淚

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

SM練習生罵「EXO、BTS醜」被起底

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

送走小鬼　楊丞琳酒吧獨飲「唱出濃濃思念」惹鼻酸！　

陳意涵剪短成耳下3公分！

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

賴冠霖登央視國慶晚會《龍的傳人》！微博粉絲狂讚

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面