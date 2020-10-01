雲圖驚現「海峽中線」！鄭明典問笑：嫦娥畫的？　親揭形成原因

▲鄭明典打趣稱，衛星雲圖中驚見海峽中線（圖中黃色箭頭處）。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者崔至雲／台北報導

今（1日）是中秋節，中央氣象局局長鄭明典今日在臉書上PO出一張「海峽中線圖」，打趣地表示是可能是「嫦娥小姐畫的」。鄭明典說明，時值入秋，冷空氣從大陸吹向近海，在台灣海峽上與暖空氣結合便形成有如「海峽中線」的輕薄小積雲。

鄭明典今日下午在臉書分享一張真實色衛星雲圖，其中在台灣海峽上空目測接近中線處，剛好有一條明顯的白線。他打趣地寫下，「有誰在畫海峽中線嗎？很清楚的一條線，不知是不是嫦娥小姐畫的！」他接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時解釋，現在時值入秋，冷空氣開始於大陸高緯度地區吹向低緯度區，冷空氣流經台灣海峽暖海域產生冷暖空氣結合，便形成如「海峽中線」一般的小積雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典也說明，這樣的現象表示台灣近日較乾，須留意日夜溫差，早晚都會比較涼，今天入夜後天氣整體穩定、皆無明顯降雨，西半部的民眾看到月亮的機會非常大。

根據氣象局預報，今天仍受東北風影響，但是環境水氣減少，各地大多多雲到晴，僅花東地區偶有零星降雨，午後則在中南部山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨；各地白天大致舒適溫暖，北部及東半部高溫約27至30度，中南部約32、33度，各地夜間低溫22至25度，中南部日夜溫差較大。

氣象局表示，由於天氣穩定，各地看到月亮的機率高，只是迎風面的基隆北海岸及東半部局部地區雲量稍多，中部山區及南部地區需視午後雲系發展情況而定。