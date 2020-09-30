國台辦：兩岸之間不存在海峽中線

▲中共軍機常態化繞台，國台辦表示海峽中線不存在。（圖／翻攝自空軍發佈微博）

記者任以芳／北京報導

中共軍機於本月19日大規模跨越海峽中線進行演訓，不少涉台學者認為，幾乎快瓦解過去雙邊對海峽中線存在默契。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（30日）指出，「兩岸之間不存在所謂的這麼一條線。」

馬曉光表示，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國神聖不可分割的一部分。兩岸之間不存在所謂的這麼一條線。解放軍的有關戰訓活動，是維護國家主權和領土完整所採取的必要行動。」

▲東部戰區新影片 。（圖／翻攝自解放軍報）

大陸外交部、國台辦發言都指出，過去台海默認的海峽中線已經不復存在，不少涉台學者、兩岸軍事專家擔心這樣發展下去，台海之間很有可能擦槍走火。有記者提問，從和平到開戰，從1到10，兩岸關係會是哪一個數字？

對此，馬曉光回應，對於數字我不作評斷。不過我還是願意重申一些態度和主張。當前台海局勢緊張，引發了部分台灣民眾的恐慌，「誰是始作俑者，誰是挑釁者，大家看得很清楚，只要停止這類活動，兩岸關係就可以穩定下來。這是第一。」

馬曉光進一步說，「二，我們願意為和平統一提供各種可能性，但我們絕不會容忍任何台獨分裂活動，不會為他們留下任何空間。在此我想鄭重宣示，千萬不要懷疑、低估，更不要輕易測試我們的決心、信心和能力。」