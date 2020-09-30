共機頻繁穿越海峽中線　國台辦：僅針對台獨份子

▲解放軍空軍演練。（圖／翻攝自空軍發佈微博）

記者任以芳／北京報導

解放軍軍機近期頻繁飛往台海，不少涉台學者擔憂，如此緊張情勢極有可能擦槍走火，也造成台灣民眾內心極度焦慮。對此，大陸國台辦發言人馬曉光30日表示，大陸有關必要的舉措是針對台獨挑釁和冒險的，絕不是針對廣大台灣人民，並且絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。

馬曉光回應，首先，大家要明辨是非，導致當前台海局勢複雜嚴峻甚至緊張動蕩的罪魁禍首是「台獨」分裂勢力及其「台獨」活動。最近台灣方面還有一些人膽敢通過「修憲」等手段提出所謂「變更固有疆域」等這樣搞法理「台獨」的分裂主張。正是他們這些挑釁活動，引起大陸的嚴正回應。

▲中國解放軍東部戰區在半夜進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

馬曉光說，「我們多次宣示，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。這一點不要質疑我們的決心、意志和能力。」

兩岸緊張關係應該如何解套？馬曉光進一步指出，我們採取的相關措施是針對「台獨」勢力及其分裂活動，是針對外國勢力插手干涉，不是針對廣大台灣同胞。如果這類活動能夠立即停止，重新回到堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治立場上來，台海就可以復歸和平穩定。