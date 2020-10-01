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他凌晨偷畚箕推車裝忙幫掃街　見檳榔攤沒人顧潛入碰一聲...慘了

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▲桃園市劉姓男子1日凌晨在桃園區國際路二段企圖行竊無人看顧檳榔攤卻失風被逮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子1日凌晨在桃園區國際路二段企圖行竊無人看顧檳榔攤失風被逮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子1日凌晨在桃園區國際路沿路竊取民宅前推車、畚箕等贓物，最後發現某檳榔攤無人看顧，竟推開攤前壓克力板企圖進入檳榔攤行竊，但突來聲響竟動屋主查看，當場人贓俱獲報警查辦，劉辯稱進入檳榔攤想借看報紙，但對於身旁畚箕與推車等贓物則坦承是順手牽羊的，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市劉姓男子1日凌晨在桃園區國際路二段連續竊取民宅畚箕、推車等贓物，被員警當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子1日凌晨在桃園區國際路二段連續竊取民宅畚箕、推車等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，1日凌晨2時許接獲報案，40歲的劉姓男子潛入國際路二段某檳榔攤企圖行竊，被簡姓屋主當場人贓俱獲，同安派出所員警立即趕抵現場，劉男倒在地上辯稱只是想進入檳榔攤借看報紙，未料簡姓屋主突然衝出，他回頭欲離開檳榔攤不慎摔倒在地。

▲桃園市劉姓男子1日凌晨在桃園區國際路二段連續竊取民宅畚箕、推車，被員警當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市劉姓男子1日凌晨在桃園區國際路二段連續竊取民宅畚箕、推車，被員警當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警詢問劉男身旁的手推車、畚箕等物品是否為行竊所得？劉男坦承看無人看顧順手「借用」，還說想拿畚箕與推車是想幫忙掃街，想減少路上的垃圾等語，員警將劉男帶回派出所偵訊，劉坦承行竊，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

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