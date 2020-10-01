LIVE／國5午後「車速40↑」未大塞　高公局16:00最新說明

生活中心／綜合報導

中秋連假第一天，上午國道路況大致順暢，而中午高乘載管制結束後，出現一波南下車潮，預估國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等6大路段會逐漸壅塞。備受關注的國5，下午南下車流量確實變多，但仍未大塞車，目前車速可達40公里以上。高公局16:00將針對路況說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲▼國道今早部分路段發生事故導致回堵。（圖／高公局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局指出，上午9時43分國3南向中寮隧道379K發生3小客車追撞，造成1人受傷，雖儘速於10時8分排除，但已造成後方回堵約4公里。10時49分國1南向338.1公里發生2小客車追撞，亦於半小時內(11時19分)即排除，但後方也回堵約4公里。上午8時56分國1南向85.2公里發生2小客車追撞事故，雖迅速於3分鐘內(8時59分)排除，但已使得原呈壅塞的交通更加雪上加霜。

高公局表示，假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、利用台 9 替代國 5、及利用台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，避開國道。

▲中秋節國道交通量預測。（圖／高公局提供）