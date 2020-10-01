國5下午湧車潮！高公局籲：搭客運去宜蘭「只要1小時」

▲中秋連假首日，交通部長林佳龍視察高公局。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋連假第一天，高公局預判，國道將有六大地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林，建議南向用路人可下午出發。截至上午9點前，國道路網大致通順，僅部分路段如湖口服務區－湖口、新竹一－新竹二等車多紫爆。

【10:10更新】

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局表示，今日國5路況順暢，上午9點前約通過2萬台車，車流較去年增9％，僅一小時時速低於40公里。上午國道路況部分，在南向楊梅路段、國3大溪、龍潭、國1新竹、中部彰化系統等路段車多，鶯歌則因事故造成壅塞。

高公局表示，在高乘載時間與匝道封閉時段結束後，下午將有車流湧入國5，屆時恐會較雍塞，若要前往宜蘭的民眾，可至市府轉運站搭乘國道客運，行車時間約僅1小時。

高公局指出，中部的彰化路段壅塞時間可能會到傍晚才結束，若要行經國5則建議用路人下午或傍晚再出發。另外國3快官、南部鼎金系統、台南路竹有局部壅塞。

▲國道路網大致通順，國5時速維持在80公里。（圖／翻攝自1968 app）

高公局表示，今日為中秋節連續假期第1日，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

根據1968 APP顯示，今日國5路況通順，時速可達80公里，北台灣部分路段車多，包括鶯歌系統－大溪、關西－竹林、湖口－新竹系統、永安－新豐一、茄苳－香山、竹南－大山等。中台灣的王田－彰化也有車流，各路段時速均約20到60公里不等，少數路段偶爾出現紫爆，時速低於20公里。

▲林佳龍呼籲，民眾出門前可先了解路況再上路。（圖／記者陳煥丞攝）

今日疏導措施包括6-12時國1內湖至頭份 (含高架堤頂、環北及機場系統 )及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口高乘載、國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。