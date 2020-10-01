疏運新招讓國5超順！林佳龍曝「湧車潮時間點」　籲下午出發避塞

▲中秋連假首日，林佳龍視察高公局。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李宜秦／台北報導

疏運新招起作用！今日國道路網大致通順，連國5都非常順暢。交通部長林佳龍表示，中秋連假車流仍多，但由於用路人的配合，使得疏運措施達到分流效果，預計中午過後國5將出現另一波車潮，交通部將嚴陣以待，不會鬆懈。

林佳龍表示，本次分流措施有效，讓國道沒有再出現連續性紫爆，交通部將主幹道順暢作為目標，進行匝道封閉、匝道儀控、車流引導、延長高乘載時間等，因此國5車流量雖增，但行車效率更好。

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林佳龍指出，西部雖然有部分路段如新竹等，有時出現車多紫爆情形，但相對過去，都有維持在適當行車速率，且有替代道路可選擇，建議用路人上路前先查看1968 APP，選擇適當的路線行走，也可多搭乘大眾運輸。

▲▼林佳龍表示，感謝用路人配合，交通部將嚴陣以待。（圖／記者陳煥丞攝）

林佳龍表示，國5匝道封閉時間到中午12點，接著開放後也有匝道儀控，且還有大客車專用行駛道，中午過後可能車流會再增加，不過民眾仍可多利用國道客運，避免塞車。

林佳龍表示，昨天早上10點開始車流增多，全國車潮約增5到10％，但整體交通路網乘載能量也有增加，這都要感謝用路人的配合，他也呼籲，國5中午後會再湧車潮，民眾可下午再出發。

高公局指出，疏運首日截至7點，國5雪山隧道最大小時通過量達到3097輛，0-7點通過量較108年中秋連假增加16%，較109年端午連假增加5%，但車速低於40公里/小時的時段縮短，顯示封鎖石碇、坪林交流道南下匝道，減少車流干擾的策略，已有初步成效。

至於西部國道國1湖口到新竹、國3鶯歌到關西路段，仍出現車多情形，在上午6點實施高乘載管制後也獲得改善，高公局建議民眾可以利用1968App查詢國道即時路況，多加利用台61線西濱快速公路等替代道路，或下午後再出發。