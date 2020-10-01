LIVE／湖口「紫爆」國5變順暢　高公局10:00說明最新路況

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今天（1日）是中秋連假第一天，天才剛亮，清晨6時多國道多處路段就湧現車潮，國3大溪到龍潭甚至一度「紫爆」，車速降到20公里以下，目前國1南下湖口服務區到竹北車速仍然不到20公里 ，而一向假期最塞的國5在清晨後則逐漸順暢，車速可達70公里以上。高公局預估今日國道有6大地雷路段，10:00將針對路況說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲國道路網大致通順，國5時速維持在80公里。（圖／翻攝自1968 app）

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▲▼湖口服務區至竹北清晨6時多「紫爆」，宛如大型停車場。（圖／翻攝高公局網站）



▲▼中秋連假首日國道清晨車潮。（圖／記者陳煥丞攝）

高公局祭出中秋節當天疏導措施包括：

1、高乘載管制：上午6點至中午12點，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口、國5南港系統南向入口高乘載管制。

2、匝道封閉：國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口全天封閉；0點到中午12點封閉國5石碇、坪林南向入口。

3、收費措施：假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

4、其餘措施：0點至凌晨5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預估，今壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

▼國1南下清晨6時許有路段就紫爆。（圖／翻攝高公局網站）