　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／湖口「紫爆」國5變順暢　高公局10:00說明最新路況

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

今天（1日）是中秋連假第一天，天才剛亮，清晨6時多國道多處路段就湧現車潮，國3大溪到龍潭甚至一度「紫爆」，車速降到20公里以下，目前國1南下湖口服務區到竹北車速仍然不到20公里 ，而一向假期最塞的國5在清晨後則逐漸順暢，車速可達70公里以上。高公局預估今日國道有6大地雷路段，10:00將針對路況說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲國道路網大致通順，國5時速維持在80公里。（圖／翻攝自1968 app）

▲國道路網大致通順，國5時速維持在80公里。（圖／翻攝自1968 app）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國道紫爆。（圖／翻攝高公局網站）

▲▼湖口服務區至竹北清晨6時多「紫爆」，宛如大型停車場。（圖／翻攝高公局網站）

國道紫爆。（圖／翻攝高公局網站）

▲▼中秋連假首日國到清晨車潮。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼中秋連假首日國道清晨車潮。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼中秋連假首日國到清晨車潮。（圖／記者陳煥丞攝）

高公局祭出中秋節當天疏導措施包括：

1、高乘載管制：上午6點至中午12點，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口、國5南港系統南向入口高乘載管制。

2、匝道封閉：國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口全天封閉；0點到中午12點封閉國5石碇、坪林南向入口。

3、收費措施：假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

4、其餘措施：0點至凌晨5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預估，今壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

▼國1南下清晨6時許有路段就紫爆。（圖／翻攝高公局網站）

國道紫爆。（圖／翻攝高公局網站）

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明
咖啡買1送1！中秋連假優惠懶人包　麥當勞黑咖啡10元
都唱《我的祖國》…林志玲和歐陽娜娜差在哪？他一句話神解
10月來了！12星座運勢大解密　這星座桃花朵朵開
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

要求坐副駕！豬哥運將狂摸腿「一路摩擦到家」　她哭付錢：別這樣

國5下午湧車潮！高公局籲：搭客運去宜蘭「只要1小時」

快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明！

台鐵便當「TR Bento」商標首亮相！新竹3款風味便當今起開賣

LIVE／湖口「紫爆」國5變順暢　高公局10:00說明最新路況

疏運新招讓國5超順！林佳龍曝「湧車潮時間點」　籲下午出發避塞

蘇花改南下凌晨就塞了！蘇澳端回堵3.5公里　估下午4點才能緩解

台灣文旦就是猛！專家利用「柚花、果皮」創新研發3款手釀啤酒

她控第一雷吃到飽火鍋：坐下10分鐘就先買單提前收食材　店家喊冤

中秋節搭機追月大PK！長榮派Kitty彩繪機首飛高雄　星宇一天飛3班

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

要求坐副駕！豬哥運將狂摸腿「一路摩擦到家」　她哭付錢：別這樣

國5下午湧車潮！高公局籲：搭客運去宜蘭「只要1小時」

快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明！

台鐵便當「TR Bento」商標首亮相！新竹3款風味便當今起開賣

LIVE／湖口「紫爆」國5變順暢　高公局10:00說明最新路況

疏運新招讓國5超順！林佳龍曝「湧車潮時間點」　籲下午出發避塞

蘇花改南下凌晨就塞了！蘇澳端回堵3.5公里　估下午4點才能緩解

台灣文旦就是猛！專家利用「柚花、果皮」創新研發3款手釀啤酒

她控第一雷吃到飽火鍋：坐下10分鐘就先買單提前收食材　店家喊冤

中秋節搭機追月大PK！長榮派Kitty彩繪機首飛高雄　星宇一天飛3班

快訊／台灣黑熊「誤觸套山豬鋼索」！前肢遭圈住　激動掙扎滿嘴血

快訊／國台辦稱海峽中線不存在　馬英九9字霸氣回應！

每月跟媽媽「領1萬零用錢」　王瞳曝：我骨子裡是個奴才！

台南市東區義警中秋晚宴　黃偉哲、王定宇出席慰勞義警辛勞

與蔣萬安進一步聯繫？柯文哲：任何人對市政有興趣「我都願意講」

要求坐副駕！豬哥運將狂摸腿「一路摩擦到家」　她哭付錢：別這樣

馬雲卸任阿里巴巴董事！　交接全面完成：是準備了10年的計畫

歐巴馬現身NBA總冠軍賽「虛擬觀眾席」　賈索穿8號曼巴球衣助陣

國5下午湧車潮！高公局籲：搭客運去宜蘭「只要1小時」

快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明！

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

鹿港順義宮貼王爺警示：2節氣間注意行車安全

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

逛好市多！兒突被塞紙條　爸一看暖哭

吃蝦仁炒飯剩「這樣料」媽看碗秒傻眼

中秋連假後　鋒面＋冷空氣報到

惡鄰開「震樓神器」互相傷害　專家曝3缺陷

全聯神秘貨架「藏中衛稀有口罩」…結帳悲劇

今晨17.9度！連假天氣好到爆4字秒懂　收假後轉雨大降溫

帝君佑男友平安過19歲　她終找到「皇宮廟」連獲5聖筊

沒錢又生病！10月「地獄倒楣」生肖Top4　專家嘆：衰神纏上你了

她控第一雷吃到飽火鍋：坐下10分鐘就先買單　店家喊冤

更多熱門

相關新聞

林佳龍曝　國5「湧車潮」時間點

林佳龍曝　國5「湧車潮」時間點

疏運新招起作用！今日國道路網大致通順，連國5都非常順暢。交通部長林佳龍表示，中秋連假車流仍多，但由於用路人的配合，使得疏運措施達到分流效果，預計中午過後國5將出現另一波車潮，交通部將嚴陣以待，不會鬆懈。

湖口紫爆！國道6大地雷湧車潮

湖口紫爆！國道6大地雷湧車潮

LIVE／高公局說明中秋節國道路況

LIVE／高公局說明中秋節國道路況

史上最塞車潮國道　中秋聰明上路看這

史上最塞車潮國道　中秋聰明上路看這

中秋連假前夕車潮塞爆　國道多處路段紫爆

中秋連假前夕車潮塞爆　國道多處路段紫爆

關鍵字：

路況塞車高公局

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

快訊／歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴

勞保年金要提早領嗎？達人曝專業公式

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面