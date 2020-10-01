國5開始塞了！高乘載解除「6大地雷路段」下午湧車潮

▲今日國道部分路段車多雍塞。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今日為中秋連假第一天，上午國道路況大致順暢，高公局表示，下午高乘載管制結束後，將出現一波南下車潮，包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等六大路段，可能會逐漸壅塞。

根據高公局1968 APP顯示，國5在中午過後逐漸湧入車潮，南港－頭城南下路段全線時速不到60公里。另外車多包括北部基隆－七堵、五堵－內湖、中和－樹林、五股－泰山轉接道、西濱－竹南；中部彰化－員林、南投－名間等路段。

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▲▼國道今早部分路段發生事故導致回堵。（圖／高公局提供）

高公局表示，截至上午12時，國道全線交通量為52.9百萬車公里，預估本日交通量為125百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口-新竹、北向內湖-汐止及國3南向中興-南投服務區，其餘包含國5路段行車大致正常。

另外，上午9時43分國3南向中寮隧道379K發生3小客車追撞，造成1人受傷，雖儘速於10時8分排除，但已造成後方回堵約4公里。10時49分國1南向338.1公里發生2小客車追撞，亦於半小時內(11時19分)即排除，但後方也回堵約4公里。上午8時56分國1南向85.2公里發生2小客車追撞事故，雖迅速於3分鐘內(8時59分)排除，但已使得原呈壅塞的交通更加雪上加霜。

高公局表示，假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、利用台 9 替代國 5、及利用台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，避開國道。

▲中秋節國道交通量預測。（圖／高公局提供）