農田水利署揭牌！首任署長揭3大任務　陳吉仲：擴大至68萬公頃農地

▲前農委會企劃處長蔡昇甫（左）擔任新任署長。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

農田水利會正式改制升格為公務機關農田水利署，並於今（1日）舉行成立揭牌儀式。農委會主委陳吉仲致詞表示，水利會改制為公務機關後，讓農田水利事務的執行更加公開透明，對農民照顧將更有保障。新任署長蔡昇甫也說，未來有3大任務，包含加強農田水利建設來提高用水效率、維護良好的灌溉水質以及服務更多農民。

陳吉仲今日親自主持布達典禮，由前農委會企劃處長蔡昇甫接下印信，成為農田水利署第一任署長；接續布達全國17個農田水利會改制的管理處處長。布達儀式後，陳吉仲表示，農田水利署的成立，代表了未來政府的灌溉服務的範圍將不再侷限於原有31萬公頃的水利會灌區，將可逐步擴大到全國68萬公頃生產糧食的農地，造福更多農民。此外，對於農田水利法賦予的公權力，取締污染灌溉水質等行為，對於確保農民用水權益及維護灌溉水質，都有很大的幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 農田水利署今日揭牌。（圖／農委會提供）

陳吉仲也強調，農委會積極研訂農田水利子法規，以落實政府對水利會改制的承諾，充分保障原水利會員工的權益，資產專款專用於農田水利事業，基層灌溉服務不僅不打折，也會持續編列預算，讓農田水利設施更為完善。

陳吉仲也說，今年下半年跟明年上半年可能面臨極大乾旱挑戰，農民用水會因此而減少，且成常態性現象時，是否可更有效率進行水資源管理，讓農民、國家用水福利符合國家發展目標，這將是最大的挑戰，農業改革目標決不會停止。



