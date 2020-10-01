推銷搭訕她反套路！問券妹一聽尬笑「啊…哈哈」還嚇跑：要換班了

▲原PO反推銷填問券小姐，直接嚇跑對方。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

走在路上遇到鍥而不捨的推銷，就算婉拒，對方可能還是會厚臉皮貼上來，她一招讓推銷員嚇跑！一位女網友在《Dcard》貼文「成功反套路醫美推銷」，說她在路上被填問券小姐搭訕，「原本正在等紅燈的我突然想到了一個好辦法，於是我開始認真地看著她的眼睛……」神展開讓網友讚爆「道高一尺，魔高一丈！」

這位女網友文中表示，她去買完飲料，在等紅綠燈的時候，旁邊一位小姐朝她走過來並開口「妳好呀～妳是學生嗎？」聽到原PO回「不是」，對方就接著說「看不出來！妳很年輕耶！妳做什麼（工作）啊？」女網友答覆「保險喔！」

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女子這時開始暗示搭訕意圖，先是讚原PO「喔～很厲害耶！」然後就說「我其實是想請妳幫我填問券啦！」並抱怨因為下雨天很冷清，所以找不到人幫她填問券，「我相信妳做保險的，一定懂我在說什麼吧？」

▲走在路上常常會遇到發傳單、送試用包或找人填問券的推銷員。（示意圖／Pakutaso）

原PO則是突然想到一個好辦法，「要我幫妳填問券可以喔～但我們下禮拜三有講座，我需要帶人過去聽耶！我希望妳能夠來聽聽看！」果真讓填問券小姐退步「那個……我要上班沒時間過去。」接下來主控權更是落到她手上：

原PO：沒事的，那是晚上7點到9點，我幫妳填問券，妳來聽講座，很划算吧！

填問券小姐：可是我上班到很晚耶……

原PO：那不然我加妳的賴，我想了解妳一下，我可以介紹對妳有用的保險～妳聽聽就好不用覺得有壓力。就當交朋友就好～

填問券小姐：啊……哈哈哈，不用啦～啊時間到了我要換班了！我要先去打卡了～下次遇到再聊吧！

這一場拉鋸戰結束後，原PO忍不住興奮直呼「ＷＩＮ！！！！！！！！！！！！我贏了！！」也笑說「這是一個醫美人員陌生開發，被保險人員反陌生開發的故事。」其他人則紛紛笑噴「學起來wwww這招可以用」、「笑死，妳可能讓她有陰影了哈哈哈哈哈哈哈」、「這個我喜歡xD 原po套路我一定要學起來」、「還好平常不會碰到妳，怕」、「自從我做了保險，我也都用這招對付在路上推銷我的人。」