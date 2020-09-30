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拒絕推銷還狂講！她崩潰「回3字」終於停了　行員曝難處：很無奈

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▲▼客服,打電話。（圖／CFP）

▲電話行銷行員的工作就是要打電話推銷各項活動。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

多數人都有接到銀行電話瘋狂推銷的經驗，有時即便已經婉拒，對方依舊會把講稿說完才肯罷休。一名女網友先前接到某知名銀行的電話後，對方話都還沒說完，她就表明自己沒有意願了；豈料對方卻當沒聽到，繼續自顧自地推銷，直到原PO說了「這3個字」，這齣鬧劇才總算結束。

原PO在「爆怨公社」上發文表示，她先前接到某銀行的推銷電話後，都還來不及讓對方開口，她就明確表明自己並不需要。為了避免日後繼續接到推銷電話，原PO也禮貌的向對方表示，「我不需要，謝謝！可以把我的資料刪除嗎？」

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然而，行員卻當沒聽到般，堅持把手上的「講稿」說完，不過此時，原PO也感到不耐煩了，直接丟出「要還嗎」3個字來堵住對方的嘴。行員聽到後，便回嗆「你覺得呢？」讓原PO當場無言，原來對方都有聽到，「我還以為我按到靜音了呢」，難怪幾乎人人都會秒掛推銷電話。

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「我都把電話放旁邊給他講，我繼續看電視」、「你好有耐心」、「我上次掛掉，她還以為沒訊號，又打來了」、「陌生電話跟沒號碼的一律不接滑掉」、「做過這行的我來說幾句，其實公司會要求不管對方要不要聽，掛電話以前就是盡力把稿說完就對了」、「我都直接說我在忙」、「各行各業的無奈」。

雖然接到推銷電話常讓人不悅，不過也有網友點出這份工作的難處。行員的每通電話基本上會被算秒數，每天都必須達到通話時數的規定才行，因此只要民眾沒有掛電話，行員就會繼續說完，如果太早被掛斷就會挨主管的罵，「那麼多人不友善的回應，他們還是硬著頭皮繼續聽、繼續講」，因為這就是行員的工作內容，達標才能準時下班。

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