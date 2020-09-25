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2正妹遭「剮刑」挖皮肉！減肥失敗竟全身細菌　割128多刀救命

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▲▼兩正妹細菌感染，身上被割了100多刀。（圖／翻攝自杭州交通918）

▲兩正妹剛打完全身密密麻麻的小紅點。（圖／翻攝自杭州交通918）

記者鄭思楠／綜合報導

在浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科病房，32歲的小美（化名）和25歲的小麗（化名）把自己捂得嚴嚴實實，她們實在不想讓人看到，昔日潔白光滑的身體，現在卻變成了「爛窟窿」，本想做第一批吃螃蟹的人卻要經歷「剮刑」才成治癒，一個被割了128刀，一個被割了117刀，她們的故事，還得從想「變美變瘦」說起。

據《杭州交通918》報導，愛美的人果然活得精緻！還在病房的2人，都化著淡淡的妝容，儘管住著院，但美麗卻不能丟。小麗生活在上海，在一家美容公司上班。小美在福州擁有一家自己的美容店，主要做紋眉、紋唇業務，平時生意比較一般，常從小麗所在的公司購買一些產品。兩人相識於2年前的一次業務培訓中，自此成為了好閨蜜。

今年5月初，小麗的公司推出了一款減肥新產品，號稱是從深海鱘魚中提取出來的蛋白液，可以使人變瘦 。「我是打算試用看能不能變瘦，」她說，「正好我稍微有點胖，能瘦點也好的，而且還是免費用的。」

「我是打算試試看效果，再決定要不要投資，」小美補充說，如果效果還可觀的話，她打算引進自己的店裡，開展新業務說不定可以讓生意好點。

她們回憶，這種蛋白液是通過霧化機「打」進體內的，從後背腋下部位開始打，每間隔兩指打一次，公司告訴她們這項技術安全且無創，深信不疑的倆人除了臉部外，胸背部、手上腿上都打了，「打的時候不需要麻醉，有點震痛感，就像被人掐了一下一樣 。」

5月12日，第一次打針，打完後除了昏昏欲睡之外，身體沒有出現任何不適，「打完我差不多睡了2天，從來沒睡過這麼久。」從小麗調出的照片中可以看到，剛打完的皮膚就像菜地一樣，均勻又密集地分佈著小紅點。

▲▼兩正妹細菌感染，身上被割了100多刀。（圖／翻攝自杭州交通918）

▲出現一顆顆紅斑。（圖／翻攝自杭州交通918）

兩周後她們又開始第二次打針，但僅僅一周後，人就感覺 「不對」了。手臂上、腿上、前胸後背上，都開始出現一顆顆紅斑，先是發癢作痛，沒兩天就開始化膿了 。「根本就不能按壓，一按更痛，就像痛到筋上一樣，」擔心是副作用的2人趕緊詢問公司。

「哎呀，這就是脂肪從體內到體表了，沒事的。」相關負責人信誓旦旦地告訴她們沒事，並帶著她們來到一家私人診所。打了麻藥後，分3次將這些膿包連同皮肉一同挖掉，然後再用針線把傷口縫合起來。

「哎，本想做第一批吃螃蟹人，沒想到成了第一批挨刀的人。」這一刀刀割在身上，她們都印象深刻，小美被割了128刀，小麗被割了117刀，整個身上除了臉，基本就像「爛窟窿」一樣，「剛割完的幾天，只能站著或坐著，都不能躺下來。」

但受的這些皮肉之苦卻只是小美和小麗痛苦的開始，之後的1個月，身上的傷口癒合極慢，「傷口久久不結痂，還不停有血水流出來 ，碰也不敢碰，醫生給我們換紗布、打點滴，現在想想我連打的是什麼都不確定。」更讓小美崩潰的是，她幾次出現發熱症狀，吃了退燒藥後緩解幾天就又開始發燒。

捲起袖子和褲腿，可以看到小美大腿上最嚴重的地方，20多顆「黑豆」連成一片，還能隱約看到縫合時的線頭。而小麗最嚴重的地方在雙臂，好幾個傷口都還沒結痂，血淋淋的。

「舊的好不了，新的還在繼續冒出來，」看著這一身「爛窟窿」怎麼也好不了，而診所的醫生說還有20多處新長出來的地方要割掉，小麗忍不住了，她覺得這個蛋白液一定有問題，便向公司提出要自行前往大醫院就診，來到了浙大一院感染病科就診。

▲▼兩正妹細菌感染，身上被割了100多刀。（圖／翻攝自杭州交通918）

▲肉全部挖掉。（圖／翻攝自杭州交通918）

看到小麗遍佈全身的創傷，接診的感染病科主任盛吉芳主任診斷後認為，患者感染了非結核性分枝桿菌，需要立即入院進行治療。

「我們無法獲取她當時被挖掉的皮肉，無法進行細菌培養，只能根據臨床症狀進行診斷，」盛吉芳主任解釋，皮膚膿腫、潰爛、生長緩慢、長期不癒合，這些都是非結核性分枝桿菌感染的典型表現。

有了小麗的就診經歷，很快，小美也來到浙大一院就診並被收治入院治療，但她的病情卻曲折多了，住院後不久便開始低燒，CT影像顯示她的肺部也受到感染，出現了多處結節。目前經過針對性的抗菌藥物治療，兩人的病情略有好轉，但距離痊癒還有很長的路要走。

「這個細菌對大多數一線抗結核藥品具有高度耐藥性，所以治療進程緩慢，根據她們倆的病情，估計細菌完全清除至少需要1年半，傷口的癒合也需要按月計算，」 盛吉芳主任表示。

小美、小麗究竟是怎麼感染的？是注射的蛋白液有問題還是其他問題？ 「非結核性分枝桿菌在環境中普遍存在，是一種機會致病菌，一般人不容易被感染，」盛吉芳主任解釋，免疫力低下的人或者接受過有創操作、傷口未癒合的人在環境中感染細菌後才會中招 。她提醒，做醫療美容一定要選擇專業正規的醫療機構，切勿盲目選擇美容產品，尤其是那些「三無」產品 。

浙大一院整形美容中心杜飛亞副主任醫師也表示，注射類的美容項目一定要到正規機構進行，網購的針劑美容產品，一不能保證產品是否合格，二是個人在家無法實現無菌操作，感染風險極大。

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