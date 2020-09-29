藉口拍課表！店長卻滑走「偷看訊息、IG」　面試妹超氣：噁心

▲店長以看課表為由，頻頻偷看面試妹的訊息軟體。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這個面試經驗也太讓人不舒服了！有女網友在《Dcard》發文「面試官不尊重來面試者」，說她朋友到台中一間知名咖啡廳面試，結果店長要手機看課表時，趁機打開訊息軟體、社群網站偷看，讓友人很不開心「是要不要那麼噁，一直看我的東西。」其他網友也傻眼直呼「很不尊重啊！根本侵犯隱私了！」

這位女網友附上一張友人訊息截圖，敘述道朋友去面試的時候，咖啡廳店長要求要看課表，「結果店長刻意的打開她手機其他程式觀看，看了messenger、instagram等等的。」只見面試妹不滿地跟原PO抱怨「我（手機）給他之後，他就假裝不會用哀鳳，一直不小心滑掉。」

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結果後來面試妹發現店長根本就在看別的東西，讓她忍不住問「是在看別的（應用程式）嗎？」對方沒有回應。事後她還發現店長根本在說謊，因為APP被開過的話，應該會被保留在背景程式中，但對方卻知道怎麼關掉；更誇張的是，當店長要拍她的課表時，面試妹才發現，對方的手機根本就是iPhone。

▲面試妹發現背景程式都被關掉了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO就表示，她和友人都覺得店長的行為很噁心，「可能是我們有點大驚小怪，但刻意的滑面試者的手機應該是他的問題了吧？」而且如果只是要拍課表，應該就是拍一下就好了，根本沒有必要刻意的滑動手機，還開了那麼多的程式。

貼文一出，其他網友也覺得誇張，「亂開別的APP根本超有事= =」、「好噁心！應該跟總公司反應」、「那間真的很爛= =，我朋友之前去面試，一見面就上下打量，眼神真的很不舒服的那種」、「推上去，拜託通知總公司來處理，真的是不優的店家」、「這個店長好可怕。」

還有人看出原PO指的是哪一間，爆料店長曾經有意無意的去碰女工讀生，「我曾經被碰過屁股= =，噁到爆……」。不少網友則是抱怨這間態度差、對員工更是刁難，「店員態度超級糟糕」、「這間是我這個月才離職的店，可是我做三天就不做了。」

另外，有網友則是教學手機使用如何保護自己，「iphone可以使用『引導使用模式』把畫面鎖定在一個APP上，要輸入密碼才能跳到其他的APP，更可以結合快速鍵，快速啟用。」