成人網站驚見「女性友人運動片」！他質問對方男友反被嗆：爽到了還兇

▲男網友在看片時，於背景發現一隻過去他送的娃娃。（示意圖，Unsplash）

圖文／鏡週刊

一名網友在「Dcard」PO文透露，他在成人網站，驚見女性友人遭偷拍的影片，氣得他質問對方男友為何要上傳影片，沒想到對方不僅坦承偷拍，沾沾自喜地說：「讚齁！她不知道阿我偷拍的」，甚至還因不滿原PO指責，回嗆「爽到了你還凶」。

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原PO表示，日前他在成人網站某頁一個影片縮圖，發現一名女生相貌極似他的女性朋友，讓他越看越懷疑，一直到在背景看到一隻過去他射氣球射中的娃娃，讓他更加確定應該是女性朋友的男友所為，確認兩人還在交往後，他便質問男方為何要上傳影片？

沒想到，男方不但沒有歉意，還回答「讚齁！她不知道阿我偷拍的」，原PO當場斥責男方為什麼「不擋一下」，並跟對方表示這樣對女方傷害很大，但男方仍不覺得自己有錯，還跟原PO在電話中吵了起來，甚至丟下一句「你都看過了，爽到了，你還凶什麼？」

原PO之後將整件事告知女方，並將影片傳給她看，女方當時哭著直問該怎麼辦？一哭就哭了4個小時，最後在原PO勸說下，讓女方決定與男友分手。

讓原PO不忘在文中提醒，「各位女孩們保護好自己呀！」

不少網友留言表示「提告了啦 這種人就是讓他死」、「報復性色情真的好可怕」。也有女網友表示「男友之前也問過可以拍影片嗎，我都說不行，曾經有想過偷拍，也被我發現了」。



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