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休旅車撞斷「易肇事路段」警示牌　衝下邊坡側翻90度釀1死1傷

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▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）

▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）


記者林悅／台南報導

台南市六甲區9月30日深夜發生車禍命案，買姓男子駕車搭載謝姓乘客，沿工研路行駛至肇事地點，疑不熟路況失控衝落對向路旁邊坡下方之果園，車體翻覆成90度，買男被壓車底，警方及消防人員破壞車體，將2人救出車外，經送醫急救後買男宣告傷重不治，暫無法抽血檢驗酒精，另乘客謝男多處擦挫傷，住院觀察。

▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）

麻警方指出，9月30日深夜10時21分許，52歲買姓自小客車駕駛，搭載謝姓乘客，沿台南市六甲區工研路南往北方向行駛至肇事地點，不明原因失控衝落對向路旁邊坡下方之果園，駕駛被翻覆車身重壓，台南市麻豆分局警方及消防局報出動大批警、消人員到搶救。

▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）

消防人員破壞車體，將買男救出車外，但已無生命跡象，馬上以救護車將2人送柳營奇美醫院急救，惟買男急救後仍宣告傷重不治，暫無法抽血檢驗酒精濃度，另乘客謝男多處擦挫傷，住院觀察。

▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）

警方案發後立即派員在現場勘查測繪蒐證，現場無監視器影像，亦無行車紀錄器影像，警方對現場車輛及跡證進行採證，以釐清確切發生肇因及時間，並報請檢察官相驗中。

▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）

麻豆警分局分局長洪頂力表示，本件交通事故疑因駕駛人對路況不熟悉，又遇下坡路段未提前減速而失控釀禍，呼籲民眾行駛至不熟悉路段，除了應依速限行駛外，更應全程繫上安全帶，小心行駛，注意車前道路狀況，遇下坡路段減速慢行，防範此類事故再次發生。


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