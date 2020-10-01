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網紅「直播中被潑汽油」燒成焦炭亡！前夫一心要她死　慘烈細節曝

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▲▼網紅「直播中被潑汽油」燒成焦炭亡。（圖／翻攝自微博）

▲網紅「直播中被潑汽油」燒成焦炭亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸藏族網紅拉姆（阿木初）活躍於直播平台，經常以開朗面貌分享農村生活，擁有超過25萬粉絲追蹤。誰料，她日前直播時遭遇意外，竟被前夫潑汽油焚燒，導致全身幾乎被燒到焦黑，生命垂危。遺憾的是，在與病魔鬥爭16天後，拉姆最終沒能挺過來，不幸離世。

拉姆現年30歲，曾有過一段婚姻，目前與父親及兩個孩子一起住在四川阿壩的山裡，平常靠著上山採集草藥維生，家境並不富裕，近2年開始經營抖音，主要跟網友分享自己在山中的工作與生活。

從拉姆的影片中可以發現，雖然過得相當辛苦，但她一直樂觀看待一切，且有餘力之時，還會出來做志工，像是看見工人在路上灑鹽巴除雪，主動上去幫忙，並時常鼓勵大家，「靠自己生活，就是最好的生活！」

不料，拉姆14日晚間在家中直播時，前夫竟突然闖入家中，對著拉姆瘋狂潑灑汽油，接著點火焚燒，導致拉姆全身著火，被送到阿壩州人民醫院接受治療，隨後，前夫也被警方逮捕。

▲▼網紅「直播中被潑汽油」燒成焦炭亡。（圖／翻攝自微博）

▲她擁有超過25萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自微博）

拉姆雖然很快就被送入醫院，但傷勢卻非常不樂觀，根據診斷書，她全身有80％嚴重燒傷，並出現吸入性損傷、低血容量性休克、重度脫水、多器官功能障礙綜合症等情況。

事後，有媒體詳實梳理出更多殘忍無望的細節。拉姆除了燒傷，身上還有六七處刀傷，額上一刀，深可見骨。前夫在行兇當晚，帶了長刀短刀汽油桶，準備萬全，一心要她死。報導表示，兩人是青梅竹馬，十七八歲心智尚未成熟就在一起，早早結了婚，可是糾纏十幾年，他不停地打她。

當地警方證實這起縱火案，透露拉姆在14日晚間8點50分左右被唐姓前夫燒傷，但約莫3小時後才送達醫院急救，被醫院判定為重度燒傷，全身皮膚都已經燒得焦黑。

隨後，拉姆的爸爸在網路上心痛發表求助信，透露因為自己患病無法工作，家裡都是靠拉姆挖藥材維持家計，然而如今女兒身受重傷、被建議轉院治療，面臨將近百萬人民幣的醫藥費，以父女2人微薄的積蓄，根本無法負擔。

拉姆的爸爸傷心表示，「看到眼前女兒面目全非，我也沒有活下去的動力，但看到女兒與死神掙紮，還有一線生命體徵，我就要用一切辦法挽回女兒的生命。」家屬在網路上發起募款，目前已經募得需要的金額。

當時，親友還提到，拉姆現在已轉至四川省人民醫院重症監護室，還處於危險期，後續需要大量輸液，控制感染，病情穩定之後需要移植皮膚，後期花費巨大，超過百萬。

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