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獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

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▲▼老人,長輩。（圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

最近網上「獨居死亡」的話題不斷，一名從事殯葬業的網友昨晚發文分享經驗，同時也表示，前輩曾遇過，死亡快1個月才被人發現的案例，情況令人心酸，而同為獨居的他超有感，「所以規定兒子每天都要打電話給我。」

網友在「爆廢公社公開版」提到，「自從我踏入殯葬業開始到現在，也接觸不少獨居死亡的案子。死亡天數從2-3天到一周的都有，前輩更厲害有碰到死亡快一個月的，肉體都快被蛆吃光了剩下骨頭，每隻蛆都肥的跟手指一般粗，想到就覺得心酸。

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▲獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者曝案例：蛆跟手指一樣粗。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲從事殯葬業的網友分享案例。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

他表示，自己也算獨居一族，「兒子每周回家一次，所以規定兒子每天都要打電話給我，如果我沒接就一定要打到我接為止，如果都沒接電話的話，就趕快給我滾回來。」

最後，原po也向同樣獨居的網友呼籲，「一定要注意自己在家的安全啊！」對此，大家紛紛回應，「現在已進入高齡社會，獨居長者的關懷問題真的很重要」、「放任長輩照三餐發早晚安圖」、「不光老年人獨居會有危險，年輕人也會，還是要有人一起住比較保險」、「遠親不如近鄰」、「我也是一個人住...一個人生活」。

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