守護長輩交安！屏警新聞手法拍影片…搭配交通隊之歌＋MV短片

▲屏東縣政府警察局關懷高齡者交通安全，以卡提諾狂新聞手法製影片，搭配交通隊之歌＋MV短片，收到效果。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局持續推出關懷高齡者交通安全，除交通隊籌製作「交通隊之歌」及音樂MV短片在各關懷據點及老人會進行宣導外，穿插交通事故案例與老人互動，讓老人印象深刻，另製作卡提諾狂新聞「守護高齡者用路安全」影片，在網路上已有超過5萬的觀看次數，造成一股旋風，達到宣傳效果。

▲▼用心的交安宣導引起共鳴達到預期效果。

縣警局關懷轄內高齡者交通安全，今年成立「屏東警察網紅團」擔任宣導大使，發揮巧思運用網友喜愛的卡提諾狂新聞手法，製作有趣的「守護高齡者用路安全」影片，邀請音樂大師製作關懷高齡者交通安全的「交通隊之歌」，找來知名歌手主唱，再由交通隊全體同仁與高齡者攜手演出，拍攝溫馨MV短片，成功帶動民眾關懷身旁「老寶貝」行的安全。

「屏東警察網紅團」最近枋寮、里港、內埔等地區舉行多場護老交通安全宣導表演，邀請社區關懷據點及老人會等單位一起來「看戲」，會中「屏東警察網紅團」使盡渾身解數演出，也穿插交通隊長魏坤男及組長程大維分析高齡者交通安全的重要性及分享常見高齡者交通事故案例。

台上幽默台詞及精彩演出，讓台下長輩目不轉睛、笑得合不攏嘴，穿插闖關遊戲及摸彩活動，與高齡者互動溫馨提醒老人家們行的安全；搭配「交通隊之歌」及音樂MV短片放送，成功吸引年輕人關心家中長輩行的安全及禮讓周遭的高齡者的路權。

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