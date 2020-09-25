　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

守護長輩交安！屏警新聞手法拍影片…搭配交通隊之歌＋MV短片

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣政府警察局關懷高齡者交通安全，以卡提諾狂新聞手法製影片，搭配交通隊之歌＋MV短片，收到效果。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局關懷高齡者交通安全，以卡提諾狂新聞手法製影片，搭配交通隊之歌＋MV短片，收到效果。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局持續推出關懷高齡者交通安全，除交通隊籌製作「交通隊之歌」及音樂MV短片在各關懷據點及老人會進行宣導外，穿插交通事故案例與老人互動，讓老人印象深刻，另製作卡提諾狂新聞「守護高齡者用路安全」影片，在網路上已有超過5萬的觀看次數，造成一股旋風，達到宣傳效果。

▲屏東縣政府警察局關懷高齡者交通安全，以卡提諾狂新聞手法製影片，搭配交通隊之歌＋MV短片，收到效果。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼用心的交安宣導引起共鳴達到預期效果。

▲屏東縣政府警察局關懷高齡者交通安全，以卡提諾狂新聞手法製影片，搭配交通隊之歌＋MV短片，收到效果。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣警局關懷轄內高齡者交通安全，今年成立「屏東警察網紅團」擔任宣導大使，發揮巧思運用網友喜愛的卡提諾狂新聞手法，製作有趣的「守護高齡者用路安全」影片，邀請音樂大師製作關懷高齡者交通安全的「交通隊之歌」，找來知名歌手主唱，再由交通隊全體同仁與高齡者攜手演出，拍攝溫馨MV短片，成功帶動民眾關懷身旁「老寶貝」行的安全。

「屏東警察網紅團」最近枋寮、里港、內埔等地區舉行多場護老交通安全宣導表演，邀請社區關懷據點及老人會等單位一起來「看戲」，會中「屏東警察網紅團」使盡渾身解數演出，也穿插交通隊長魏坤男及組長程大維分析高齡者交通安全的重要性及分享常見高齡者交通事故案例。

台上幽默台詞及精彩演出，讓台下長輩目不轉睛、笑得合不攏嘴，穿插闖關遊戲及摸彩活動，與高齡者互動溫馨提醒老人家們行的安全；搭配「交通隊之歌」及音樂MV短片放送，成功吸引年輕人關心家中長輩行的安全及禮讓周遭的高齡者的路權。

►Her今天推出「理膚寶水全面修護潤唇膏」原價350元，特價248元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
工地女「11樓墜到B3」腦漿溢出慘死！兒子崩潰認屍：才分開幾
新家才住4天！屎水「擠破天花板」狂噴　屋主目擊崩潰
60歲林瑞陽豪奢買下上海整棟樓！　「白髮手拄拐杖」監工畫面曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護長輩交安！屏警新聞手法拍影片…搭配交通隊之歌＋MV短片

中秋連假被「攻擊性出遊」！　台東「知名景點」已停止預約了

近達標！「罷免王浩宇」進入二階段連署　再遭關切華勛連署站撤站

台中車站舊站華麗變身　復古冰果室超殺記憶體

新時代中秋、國慶連假狂灑2100份福袋 　最高獨拿萬元購物金

桃園非編號路燈約3萬盞　市府推動智能路燈及納管

豐原太平洋百貨歡慶29週年慶　中秋連假登場

改制前最後一場　桃園農田水利會陸續召開43場會員大會今落幕

外勞工作後突跌倒手腳癱軟　醫曝原因：急症缺血性腦中風

台南文化中心館慶邀明華園總團演出《鯤鯓平卷》　黃偉哲歡迎鄉親一同相挺

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

《我的婆婆》鍾欣凌狂砸Darren幕後曝光　心疼捧臉...真的母愛大噴發!!!

守護長輩交安！屏警新聞手法拍影片…搭配交通隊之歌＋MV短片

中秋連假被「攻擊性出遊」！　台東「知名景點」已停止預約了

近達標！「罷免王浩宇」進入二階段連署　再遭關切華勛連署站撤站

台中車站舊站華麗變身　復古冰果室超殺記憶體

新時代中秋、國慶連假狂灑2100份福袋 　最高獨拿萬元購物金

桃園非編號路燈約3萬盞　市府推動智能路燈及納管

豐原太平洋百貨歡慶29週年慶　中秋連假登場

改制前最後一場　桃園農田水利會陸續召開43場會員大會今落幕

外勞工作後突跌倒手腳癱軟　醫曝原因：急症缺血性腦中風

台南文化中心館慶邀明華園總團演出《鯤鯓平卷》　黃偉哲歡迎鄉親一同相挺

吳釗燮「不尋求與美建立全面外交關係」　江啟臣一句話酸爆

「電動滑板車」等行動運具納管　北市擬開罰最高罰3600元

台灣高價茶葉具競爭力　去年出口量、金額雙創新高

嘉義湖面出現巨大月亮！中秋約會新景點　光影藝術展10/1浪漫夜遊

東洋狀告林榮錦案　法界人士質疑：併購Inopha AG意圖？

交通部人事異動　民航局副局長何淑萍調任航政司司長

文蛤接手蒜頭飆漲！中秋每台斤恐升200元　餐廳業者狂搶貨

夫想離婚「殺妻伴屍一晚」再去上班　冷騙親友「她等等會回電」

性侵幼童鞭刑169下！第52下他哭喊「我不行了」　背部起水泡更慘結局曝

新竹科技公司「徵人洗鳥籠」　她PO文求解...網一看福利是勞保都勸退

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

地方熱門新聞

中秋連假攻擊性出遊　「知名景點」停預約

「罷免王浩宇」進入二階段連署

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

沒收到交通罰單卻被加倍罰錢　你可以這樣做

新時代推連假狂灑2100份福袋

台中車站舊站華麗變身

桃園農田水利會　最後一場會員大會

麗寶Outlet 24日起賣特殊色口罩

外勞急症缺血性腦中風手腳癱軟

負評3餐廳煮得像屎！男大生被抓哭了

新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火

花蓮公教人員歌唱比賽　被公職耽誤的歌手不少

台南藍軍問黃偉哲要吃萊克多巴胺豬嗎？

坐紅鶴泳圈吹外海漂半小時　遊艇救回爆哭！

更多熱門

相關新聞

「珮珮兒」 是偽娘　盜用閨蜜身分證認錯獲緩刑

「珮珮兒」 是偽娘　盜用閨蜜身分證認錯獲緩刑

網紅「珮珮兒」常在臉書張貼火辣身材與直播艷舞，對外以辣妹形象引起粉絲追逐，但2017年被爆料盜用閨蜜身分證，才被起底竟是周姓大男生，桃檢查出「珮珮兒」確實是男生，依偽造文書等罪嫌起訴；桃園地院法官審酌周男事後已與閨蜜和解，犯後坦承犯行，態度也尚可，依偽造文書與侵佔罪分別判處罰金3千元與有期徒刑2月，緩刑2年，本案還可上訴。

美式餐廳氣爆！　正妹闆娘喊：我會養你們

美式餐廳氣爆！　正妹闆娘喊：我會養你們

屏縣交通隊廢棄車輛安置場起火　16汽機車燒毀

屏縣交通隊廢棄車輛安置場起火　16汽機車燒毀

日本長貓始祖過世　粉絲重溫梗圖

日本長貓始祖過世　粉絲重溫梗圖

挺韓發大財成真！韓粉YouTuber抖內曝

挺韓發大財成真！韓粉YouTuber抖內曝

關鍵字：

屏東縣警察局交通隊交通隊之歌網紅卡提諾狂新聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

豆花妹床戰唐禹哲！下身姿勢挑戰尺度

Sandy開玩笑「嫁掉包500萬紅包給我」！

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

萌犬2年暴長！卡位自拍塞爆鏡頭

工人豪宅搭住戶電梯　被開罰3000元

更多

最夯影音

更多
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面