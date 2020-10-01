馬雲卸任阿里巴巴董事！　交接全面完成：是準備了10年的計畫

▲馬雲不再擔任阿里巴巴董事。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴於30日舉行年度股東大會，馬雲並未出現在最新一屆董事會成員中。不過，他依然是阿里巴巴合夥人之一。2018年9月10日，馬雲發佈公開信表示， 2019年9月10日，他將不再擔任集團董事局主席，屆時由張勇接任。他還明確，即便他卸任董事局主席，也不會完全退休，這是他「認真準備了10年的計畫」。

阿里巴巴30日晚在港交所發佈的公告顯示，於本公告日期，阿里巴巴的董事會包括董事張勇（董事會主席）、蔡崇信、武衛、J. Michael EVANS、井賢棟及Kabir Misra；以及獨立董事董建華、郭德明、楊致遠、E.BörjeEKHOLM及WanLingMARTELLO。

公告顯示，阿里巴巴於2020年9月30日舉行的年度股東大會上，選舉了武衛、Kabir Misra及郭德明各自擔任公司第三組董事，上述人士均將任職3年或任職至其繼任人獲推選或委任並獲得適當資格為止。

值得關注的是，阿里巴巴創始人馬雲並未出現在最新一屆董事會成員中，不過，他依然是阿里巴巴合夥人之一。據悉，在阿里巴巴合夥人制度中，由合夥人提名董事會的大多數董事人選，而非根據股份的多少分配董事席位。其中，馬雲和蔡崇信為永久合夥人。

不再擔任阿里巴巴董事會成員在馬雲的計畫之內，2018年9月10日，他發佈公開信表示，1年後的阿里巴巴20周年之際，即2019年9月10日，他將不再擔任集團董事局主席，屆時由張勇接任。

2019年9月10日，55歲的馬雲正式卸任阿里巴巴董事局主席，接任者是47歲的張勇。在當天的演講中，馬雲強調，今天不是馬雲的退休，而是一個制度傳承的開始，今天不是一個人的選擇，而是一個制度的成功，「世界這麼好，機會那麼多，我這麼愛熱鬧，哪裡捨得這麼年輕就退休離場，咱們換個江湖見，青山不改，綠水長流，後會有期。」

張勇接任阿里巴巴董事局主席後的2個月，阿里巴巴於2019年11月26日重返港股，當天港股收盤，阿里巴巴市值4.01萬億港元。截至2020年9月30日港股收盤，阿里巴巴市值5.91萬億港元，不到1年時間，阿里巴巴市值增長1.90萬億港元。

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