9/9台灣狗狗節！ 　阿里巴巴攜狗醫生協會關懷流浪犬

▲阿里巴巴集團攜手台灣狗醫生協會，於社群媒體號召大眾一同做公益。（圖／阿里巴巴集團提供）

記者陳政錄／綜合報導

9月9日是台灣狗狗節，阿里巴巴集團秉持關懷在地的公益行動理念，攜手阿里巴巴國際站上的中小企業及台灣狗醫生協會，發起「互聯網公益」活動，宣傳愛護動物理念，希望讓更多人了解流浪犬的問題，即日起只要上阿里巴巴集團官方Instagram就可參與，捐出「臭味滾」狗狗清潔套組給台灣狗醫生協會。

此次「互聯網公益」發起於阿里巴巴集團Instagram，廣邀台灣員工、在地中小企業、公益團體、名人及台灣民眾一起響應。號召全民按讚留言支持關懷流浪犬，阿里巴巴國際站的寵物清潔網商「臭味滾」將根據參與的踴躍度來捐贈相對應給狗醫生的清潔用品，呼籲大眾一齊關心流浪動物。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，台灣有眾多優秀的中小企業，除了積極拓展自身業務之外，也心繫本地期待自身企業可以盡己心力回饋社會。

台灣狗醫生協會深耕在地近20年，至今培育出逾500隻狗醫生，成功地在台推廣動物輔助治療服務，讓這群不會說話的醫生協助進行患者復健，例如利用丟球和牽狗兒散步等活動可以幫助服務對象增加局部或全身肢體活動度。

台灣狗醫生協會理事長張泮崇表示，流浪犬一直是社會長期隱憂，透過這樣的互聯網公益模式，能讓民眾有更多機會了解狗醫生，並關心台灣流浪動物議題，讓流浪犬不只回歸家庭，更能化身狗醫生幫助更多的人，發揮善的循環。

阿里巴巴與狗醫生協會公益專案活動期間（9月4日至9月11日24:00止），只要完成以下簡單3️步驟，即可參與活動，只要每3人完成，阿里巴巴集團將捐出一組「臭味滾」狗狗清潔套組給台灣狗醫生協會，在今年的「台灣狗狗節」為狗醫生獻上一份最特別的禮物！

步驟一：追蹤阿里巴巴集團官方Instagram @alibabagroupcorporate

步驟二：按讚活動貼文

步驟三：留言 tag 2 位你最愛狗狗的朋友一起共襄盛舉

阿里巴巴集團在台灣的公益行動包括，今年五月「國際抱貓日」中，號召阿里巴巴國際站網商「瑞威天然平衡寵糧」共同捐贈100公斤貓糧支持流浪貓絕育計劃協會；七月份偕同集團在台合作夥伴、客戶以及社群意見領袖共同募集物資捐贈予「財團法人博幼社會福利基金會」；此外，亦捐贈逾百項物資予「關愛之家」以及「財團法人勵馨社會福利基金會」。

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