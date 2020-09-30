馬雲：新一輪全球化將由中國驅動　14億人口內需帶動世界經濟

▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲29日表示，工業時代的全球化正在終結，數位時代的全球化才剛剛打開，新的全球化將由中國內需驅動，中國14億人口的內需會帶動世界經濟。

馬雲在海南「中國綠公司年會」上指出，新的全球化和過去的全球化有很多不同，以前，全球化是發達國家和大企業主導；未來，全球化應該是發展中國家、中小企業走向世界；以前貿易是全球化的主力，未來科技將是全球化的主力；以前是人在流動、貨在流動；未來是數據在流動、服務在流動；以前是傳統企業的全球化，未來是用好互聯網技術的企業的全球化。

馬雲提到，未來，任何一個人，只要有一部手機就可以做全球做生意，未來所有的中小企業都必須是跨國公司，「過去三十年是6000家大企業決定了全球化，未來應該是6000萬家小企業決定了全球化。」

馬雲認為，未來的全球化將由中國內需驅動，新一輪的全球化，中國將會從「賣賣賣」變成「買買買」，上一次全球化由美國3億人消費驅動，中國14億人口的內需，會驅動下一輪全球化，帶動世界經濟。

馬雲還提到，新的全球化是一種服務世界的能力，全球化的核心是在其他國家和地區創造獨特價值，創造就業，做當地做不到的事情，「如果說過去中國走出去，必須要人出去、機器出去、資金出去；今天中國走出去需要信息出去、服務出去、價值出去。」

馬雲強調，中國企業應該堅定的走向全球，但不是去征服全球，而是去創造價值，「我們走出去要贏回來的不僅僅是利潤，更應該贏回來的是尊重。」