　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

馬雲：新一輪全球化將由中國驅動　14億人口內需帶動世界經濟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬雲到訪以色列頂尖學府特拉維夫大學 。（圖／CFP）

▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲29日表示，工業時代的全球化正在終結，數位時代的全球化才剛剛打開，新的全球化將由中國內需驅動，中國14億人口的內需會帶動世界經濟。

馬雲在海南「中國綠公司年會」上指出，新的全球化和過去的全球化有很多不同，以前，全球化是發達國家和大企業主導；未來，全球化應該是發展中國家、中小企業走向世界；以前貿易是全球化的主力，未來科技將是全球化的主力；以前是人在流動、貨在流動；未來是數據在流動、服務在流動；以前是傳統企業的全球化，未來是用好互聯網技術的企業的全球化。

馬雲提到，未來，任何一個人，只要有一部手機就可以做全球做生意，未來所有的中小企業都必須是跨國公司，「過去三十年是6000家大企業決定了全球化，未來應該是6000萬家小企業決定了全球化。」

馬雲認為，未來的全球化將由中國內需驅動，新一輪的全球化，中國將會從「賣賣賣」變成「買買買」，上一次全球化由美國3億人消費驅動，中國14億人口的內需，會驅動下一輪全球化，帶動世界經濟。

馬雲還提到，新的全球化是一種服務世界的能力，全球化的核心是在其他國家和地區創造獨特價值，創造就業，做當地做不到的事情，「如果說過去中國走出去，必須要人出去、機器出去、資金出去；今天中國走出去需要信息出去、服務出去、價值出去。」

馬雲強調，中國企業應該堅定的走向全球，但不是去征服全球，而是去創造價值，「我們走出去要贏回來的不僅僅是利潤，更應該贏回來的是尊重。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
唐綺陽曝2020最精彩3個月來了！警告「10月大十字」極具破
黑豹癌逝1個月…妻子疑懷孕了！　知情人曝內幕
田中千繪認愛范逸臣！39歲凍卵…癡心等12年原因曝光
快訊／歐陽娜娜唱陸國歌恐遭法辦　國台辦回應了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前上海副市長許昆林　出任蘇州市委書記

蔡英文擬「視訊」參加APEC　馬曉光：「謀獨」花招自取其辱

馬雲：新一輪全球化將由中國驅動　14億人口內需帶動世界經濟

被罵見色起意！他推輪椅和絕症女友私奔　環遊世界「4年足跡藏洋蔥」

民進黨擬啟動修憲　國台辦警告「一小撮台獨分子」

陸商界大佬憂「新北約」圍堵中國！　胡錫進搖頭：沒有死拚理由

中國出口動能減弱　林毅夫：加外建構內循環為經濟主體

歐陽娜娜唱《我的祖國》恐遭法辦　國台辦回應

歐陽娜娜今晚唱「我的祖國」　陸委會：違法查處視行為而定

陳同佳出獄近1年卻持續受港警保護　鄧炳強：經過風險評估

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

前上海副市長許昆林　出任蘇州市委書記

蔡英文擬「視訊」參加APEC　馬曉光：「謀獨」花招自取其辱

馬雲：新一輪全球化將由中國驅動　14億人口內需帶動世界經濟

被罵見色起意！他推輪椅和絕症女友私奔　環遊世界「4年足跡藏洋蔥」

民進黨擬啟動修憲　國台辦警告「一小撮台獨分子」

陸商界大佬憂「新北約」圍堵中國！　胡錫進搖頭：沒有死拚理由

中國出口動能減弱　林毅夫：加外建構內循環為經濟主體

歐陽娜娜唱《我的祖國》恐遭法辦　國台辦回應

歐陽娜娜今晚唱「我的祖國」　陸委會：違法查處視行為而定

陳同佳出獄近1年卻持續受港警保護　鄧炳強：經過風險評估

adidas攜手Leo王、吳子霏輕鬆陪你過假日　精選運動潮流穿搭提案

選錯真的貴1倍　北市10大熱門路段還有3字頭

蘇貞昌挨轟「史上最會借錢」　陳以信：院長當兩年每人多欠3.5萬

最有錢／5年滾出千萬資產！教授分享如何超前部署退休金

上次沒囤到的快搶！「神級護髮膜」買二送二才648元　只要10秒就柔順

法網／美網被退賽、法網被誤判　前地主球后轟主審根本沒看比賽

關之琳26歲認當過小三！　曾被瘋傳富豪塞「小白球給千萬」就醫取出2顆

泡野泉要小心！美童染「食腦變形蟲」喪命…發災難公告　醫：台灣也有案例

高端「新冠疫苗」補齊技術性資料　即起可施打於受試者

前上海副市長許昆林　出任蘇州市委書記

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

影／ 機務遭「0煞車輾過」慘死　驚悚畫面曝

歐陽娜娜唱陸國歌挨轟　國台辦回應

公車司機突然停車　下秒跳橋自盡

新郎慘被脫光光示眾！渾身黏液只能笑

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

香港2運鈔員被搶　歹徒跌跤阿嬤好心扶

漂亮女兒富養7年！意外發現竟是「男兒身」

她穿和服打卡！挨轟「是不是中國人」

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

高喊驕傲中國人挨轟　楊品驊首度澄清「加分是政策，實力是實力」

營養午餐太難吃「廚餘山」滿到地上　校長：桶子太小！

擊劍賽事比跳繩　世錦賽冠軍無緣晉級

更多熱門

相關新聞

王菲KTV開嗓…合唱身價破兆馬雲《如果雲知道》

王菲KTV開嗓…合唱身價破兆馬雲《如果雲知道》

天后王菲9日晚間在直播露臉，和身價高達新台幣1.18兆元的馬雲合唱許茹芸歌曲《如果雲知道》。她難得在鏡頭前亮相，短髮清秀的模樣，讓網友難以想像已經是51歲的年紀，兩人隔空合唱掀起陸網關注。

馬雲失蹤！阿里巴巴公關：去酒吧找

馬雲失蹤！阿里巴巴公關：去酒吧找

為填補財務黑洞　軟銀跟進馬雲拋售阿里巴巴股票

為填補財務黑洞　軟銀跟進馬雲拋售阿里巴巴股票

馬雲罕見大舉減持「阿里巴巴股票」

馬雲罕見大舉減持「阿里巴巴股票」

孫正義退出阿里巴巴董事：我畢業了

孫正義退出阿里巴巴董事：我畢業了

關鍵字：

馬雲

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

Super Junior厲旭認愛小7歲「偶像出身演員」！　公司火速證實了

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面