千名「假公務員」盜領薪資…2年支付3.7億！　還查出333人早去世

▲奈及利亞查出千名假公務員盜領薪資。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

非洲奈及利亞尼日州（Niger state）的公務員薪酬委員會日前調查發現，該州2萬7000名公務員中，竟然有1000人是假造身分盜領薪水，甚至有333人是已經過世的「幽靈員工」，也就是說，該州在過去兩年白白浪費了了50多億奈拉（約新台幣3.7億）的薪資。

根據《Vanguard》與《TodayNG》報導，尼日州公務員薪酬管理和核查委員會主席潘迪（Ibrahim Mohammed Panti）表示，在政府薪資單上的「2萬7000名員工」僅有1萬5907人是］「真正的」公務人員，其餘的皆是身分偽造的假員工，以及早已去世的幽靈員工。

Payroll fraud: Over 300 dead civil servants still collecting salaries in Niger state https://t.co/BghoLr8Xqr — Reuben Abati (@abati1990) September 18, 2020

潘迪指出，部分在職員工利用多個銀行帳號、偽造的身分證字號、錄取證明與姓名領取多份薪水，這類詐領薪水的人頭數達1000人，甚至還有333名早已去世的員工仍繼續領錢。目前還有3923名員工的身分尚未驗證，可能還會出現更多問題。

潘迪說，過去兩年內共支付了50多億奈拉（約新台幣3.7億）的假薪資，這些冒名的人除了被解雇之外，還會遭到起訴；其餘的公務人員若拒絕接受審查，也會直接被列為假員工去職，「目前為止的真相太過沉重，不能繼續被隱瞞。」

►喀嚓！奈國州議會立法：強暴犯手術閹割 性侵兒童判死

►13歲男童「吵架罵阿拉」遭判10年！ 全家連夜搬走「躲暴徒攻擊」

►軍人凌辱女子逼裸奔「路邊宰了她」！ 2分鐘影片流出瘋傳



►百優精純乳霜熱銷30年！秋冬換季一瓶搞定