千名「假公務員」盜領薪資…2年支付3.7億！　還查出333人早去世

▲奈及利亞查出千名假公務員盜領薪資。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

非洲奈及利亞尼日州(Niger state)的公務員薪酬委員會日前調查發現,該州2萬7000名公務員中,竟然有1000人是假造身分盜領薪水,甚至有333人是已經過世的「幽靈員工」,也就是說,該州在過去兩年白白浪費了了50多億奈拉(約新台幣3.7億)的薪資。

根據《Vanguard》與《TodayNG》報導,尼日州公務員薪酬管理和核查委員會主席潘迪(Ibrahim Mohammed Panti)表示,在政府薪資單上的「2萬7000名員工」僅有1萬5907人是]「真正的」公務人員,其餘的皆是身分偽造的假員工,以及早已去世的幽靈員工。

Payroll fraud: Over 300 dead civil servants still collecting salaries in Niger state https://t.co/BghoLr8Xqr