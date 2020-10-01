外籍看護虐待老奶奶！公園「粗暴扯髮」全被錄下　家屬看到了

▲外籍看護粗暴扯髮，讓原PO看不下去，決定錄影拍下一切。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市林口區一名外籍看護29日帶著坐輪椅的老奶奶到公園散步，期間卻大聲辱罵、拉扯頭髮，甚至狠捏大腿。民眾路過看不下去，將影片PO上網，引發無數網友怒火。家屬發現影片後，立刻報警處理，也聯絡仲介將人帶走，但看護剛來台不到一個月，不會進一步追究。

一名網友29日在臉書地方社團「林口大家庭」PO出一段錄影畫面，從中可見該名看護不斷痛罵老奶奶，不僅抓住對方的頭髮，還用力捏大腿，「奶奶站起來的時候，腳一直不停發抖，感覺是跟看護說想上廁所，結果外籍看護飆罵『不准！給我走！你真的可以去死！真的很煩！』」

當時原PO看不下去，決定錄影保存證據，「因為怕她發現我在錄，所以我假裝在講話，希望可以讓這位長者的家人看到，實在太恐怖！她原本是要抓奶奶的頭髮，但她發現我手機一直對著她，有所警覺，改用手大力抓奶奶下半身！」

▲原PO保存證據貼上網，盼家屬能夠看見影片。（圖／爆料公社）

原PO強調，「你們真的不要相信外籍看護說的，我親眼見到跟聽到她的惡行，奶奶腳發抖地求她，說她不能走了要尿尿，但外籍看護打奶奶的手還吼她，奶奶邊走邊扶著腰，想牽看護，可是外籍看護叫奶奶不要碰她....後來她們走一圈回來，我還是聽到看護在咒罵奶奶，所以我決定錄下來....」

許多網友看完紛紛大罵，「這個看護真的可以回去她的國家了」、「這個證據一定要留下來，一定要讓她離開」、「可以把她逐出國門嗎」、「這麼會有這麼過分的人，有人聯繫得到家屬嗎」、「這樣對待老人家，心不會痛嗎，真的太扯了！」

對此，家屬留言回應，第一時間有報警處理，並連絡仲介來把人帶回去，但外籍看護不承認有欺負奶奶，強調是在幫忙按摩、整理頭髮，「雖然奶奶也說自己沒有被欺負，但看了影片以後，還是決定請仲介將人帶走。」

市議員蔡淑君發現後，也立刻報警並連絡勞工局。不過，根據《聯合新聞網》報導，奶奶的兒子、黃姓雇主表示，其中可能有誤會，考量看護剛入境來台不到一個月，還在適應磨合期，故不予追究。

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