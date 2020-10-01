　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外籍看護虐待老奶奶！公園「粗暴扯髮」全被錄下　家屬看到了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼外籍看護虐待老奶奶！公園「粗暴扯髮」全被錄下　家屬看到了。（圖／爆料公社）

▲外籍看護粗暴扯髮，讓原PO看不下去，決定錄影拍下一切。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市林口區一名外籍看護29日帶著坐輪椅的老奶奶到公園散步，期間卻大聲辱罵、拉扯頭髮，甚至狠捏大腿。民眾路過看不下去，將影片PO上網，引發無數網友怒火。家屬發現影片後，立刻報警處理，也聯絡仲介將人帶走，但看護剛來台不到一個月，不會進一步追究。

一名網友29日在臉書地方社團「林口大家庭」PO出一段錄影畫面，從中可見該名看護不斷痛罵老奶奶，不僅抓住對方的頭髮，還用力捏大腿，「奶奶站起來的時候，腳一直不停發抖，感覺是跟看護說想上廁所，結果外籍看護飆罵『不准！給我走！你真的可以去死！真的很煩！』」

當時原PO看不下去，決定錄影保存證據，「因為怕她發現我在錄，所以我假裝在講話，希望可以讓這位長者的家人看到，實在太恐怖！她原本是要抓奶奶的頭髮，但她發現我手機一直對著她，有所警覺，改用手大力抓奶奶下半身！」

▲▼外籍看護虐待老奶奶！公園「粗暴扯髮」全被錄下　家屬看到了。（圖／爆料公社）

▲原PO保存證據貼上網，盼家屬能夠看見影片。（圖／爆料公社）

原PO強調，「你們真的不要相信外籍看護說的，我親眼見到跟聽到她的惡行，奶奶腳發抖地求她，說她不能走了要尿尿，但外籍看護打奶奶的手還吼她，奶奶邊走邊扶著腰，想牽看護，可是外籍看護叫奶奶不要碰她....後來她們走一圈回來，我還是聽到看護在咒罵奶奶，所以我決定錄下來....」

許多網友看完紛紛大罵，「這個看護真的可以回去她的國家了」、「這個證據一定要留下來，一定要讓她離開」、「可以把她逐出國門嗎」、「這麼會有這麼過分的人，有人聯繫得到家屬嗎」、「這樣對待老人家，心不會痛嗎，真的太扯了！」

對此，家屬留言回應，第一時間有報警處理，並連絡仲介來把人帶回去，但外籍看護不承認有欺負奶奶，強調是在幫忙按摩、整理頭髮，「雖然奶奶也說自己沒有被欺負，但看了影片以後，還是決定請仲介將人帶走。」

市議員蔡淑君發現後，也立刻報警並連絡勞工局。不過，根據《聯合新聞網》報導，奶奶的兒子、黃姓雇主表示，其中可能有誤會，考量看護剛入境來台不到一個月，還在適應磨合期，故不予追究。

►10秒有感，網友想囤貨10條

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
一張圖秒懂中秋連假天氣！　「最凍降10度」時間曝
寶寶在「子宮裡噴尿」！媽產檢拍下珍貴一刻　影片曝光驚呆網
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外籍看護虐待老奶奶！公園「粗暴扯髮」全被錄下　家屬看到了

撞傷鬼切女三寶！駕駛2原因獲無罪　法官：否則交通法規就是虛設

快訊／台南休旅車邊坡側翻90度　1人「重壓車底」命危、1傷送醫

老師拿圖釘猛刺！4歲男童「手背一堆小洞」哭著洗血　判決出爐

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

范逸臣、田中千繪復合！　《海角》CP情纏12年…十指緊扣全被拍

外籍看護虐待老奶奶！公園「粗暴扯髮」全被錄下　家屬看到了

撞傷鬼切女三寶！駕駛2原因獲無罪　法官：否則交通法規就是虛設

快訊／台南休旅車邊坡側翻90度　1人「重壓車底」命危、1傷送醫

老師拿圖釘猛刺！4歲男童「手背一堆小洞」哭著洗血　判決出爐

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

亞美尼亞與亞塞拜然交戰第4日　兩國都拒絕國際調停

外籍看護虐待老奶奶！公園「粗暴扯髮」全被錄下　家屬看到了

撞傷鬼切女三寶！駕駛2原因獲無罪　法官：否則交通法規就是虛設

驚奇貓「鮪魚」看到主人泡澡　超誇張表情笑翻網友！

快訊／台南休旅車邊坡側翻90度　1人「重壓車底」命危、1傷送醫

YSL單色眼影回歸，#5金屬紅棕色網讚美到哭！還有限量唇蓋免費送

10/10重新跟大家見面　勞瑞斯牛肋排餐廳進駐BELLAVITA

中秋假逛好市多！2歲兒突被「塞謎樣紙條」...爸爸打開一看暖哭

開店做生意…店家「肉包太貴」慘收1星負評　氣炸回罵：乾我屁事

老師拿圖釘猛刺！4歲男童「手背一堆小洞」哭著洗血　判決出爐

腫成這樣！柴柴回頭瞬間大小眼　原來是太胖啦...網笑：眼淚還來

社會熱門新聞

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

開mini逆向撞8車！台中73歲女：大家都有問題

休旅車邊坡側翻　1人壓車底命危

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

(SEO專用標勿超過３０字) 共0字元

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

宜蘭警遭妻剪生殖器、刀捅左膝

老師拿圖釘猛刺　4歲男童手背一堆小洞

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光

檳榔大媽黑白摸！被抓包秒吐紅汁　高中妹回應了

即／台南機車騎士摔倒滑進客運車底　頭部重創死亡

更多熱門

相關新聞

熱銷破六成！神采飛洋挺青年

熱銷破六成！神采飛洋挺青年

到底要買房好還是租房好，是不少年輕人的煩惱！根據內政部統計，全國租金指數從2011年起，已經連續上漲9年了，以雙北年輕人常租的套雅房來說，近3年更是有5~10%的漲幅，租金連年上漲加上買房低利助攻，不少專家建議年輕人，租房不如買房。

陳怡珍籲充實長照人力鼓勵年輕人投入長照職場　

陳怡珍籲充實長照人力鼓勵年輕人投入長照職場　

看護車震人夫羞喊：爽死了！正宮聽激戰聲崩潰

看護車震人夫羞喊：爽死了！正宮聽激戰聲崩潰

夫推輪椅妻公園散步　苦勸就醫遭拒火大「丟包」

夫推輪椅妻公園散步　苦勸就醫遭拒火大「丟包」

違法安養院惡火釀3死　柯文哲認錯

違法安養院惡火釀3死　柯文哲認錯

關鍵字：

外籍看護公園長照林口

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

快訊／歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

貓學亞洲蹲坐跩炫　網見❤奶笑瘋

《玩很大》悄換YT封面照！

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面