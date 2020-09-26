夫推輪椅妻公園散步　苦勸就醫她不肯...火大「丟包」

▲屏東縣內埔警分局員警以巡邏車護送陳婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉推動坐著輪椅的64歲太太到公園散步，席間兩人發生口角，憤而將她「丟包」公園，獨自返家，讓太太求助無門，民眾發現報警，內埔警方到場聯絡他前來，他還在氣頭上遲遲未來，最後不接手機，警方最後只好以巡邏車將她直接送回家，結束這場紛爭。

警員曾仁宏接獲訊息趕到，經了解得知陳婦與丈夫居住內埔市區，陳婦因行動不便長年以輪椅代步，當日她的先生推她到公園散步，因她腳骨斷、手腳常麻痺，先生苦勸她就醫，她不願意，就吵了起來，陳生氣離去，將陳婦獨留公園旁，路過民眾見狀上前關心，並報案求助警方。

曾員了解來龍去脈後，幫忙聯絡她丈夫，警方於電話中告訴陳夫，陳婦行動不便放任她一人容易發生危險，請他立即前來，然而等待許久遲遲未見陳夫身影，再次撥打電話已無人回應。

眼見天色逐漸昏暗，陳婦也面帶倦容，曾員即請求支援，警員唐丰昭獲報遂前來協助，徵得陳人同意後，由唐員將她抱入警車內，曾員協助收起輪椅放入後車廂，依照指引，將她平安載回家。

分局長蔡耀順肯定曾、唐2員以同理心協助將陳婦送返家，展現為民服務精神，值得嘉勉；並提醒民眾，與人發生衝突時，切勿意氣用事，做出傷害自己與他人的行為，面臨到意見不合時，應尋求正確的調解管道，方能有效達成共識，共創和諧生活。