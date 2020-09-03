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中華醫大飲調與點心製作班結訓　100多道飲品與烘焙點心秀成果

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▲中華醫大飲調與點心製作班結訓，以角色扮演微創商店秀成果，副校長楊堉麟（右一）、台南市勞工局局長王鑫基（右二）扮演顧客向學員選購各式點心，學員展示各式自製麵包茶點與飲調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大飲調與點心製作班結訓，以角色扮演微創商店秀成果，副校長楊堉麟（右一）、台南市勞工局局長王鑫基（右二）扮演顧客向學員選購各式點心，學員展示各式自製麵包茶點與飲調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學餐旅系，承辦失業者職業訓練飲調與點心製作班，3日舉辦結業典禮，特別的是，學員們將親自製作的各式創意飲品及烘焙點心、伴手禮禮盒，以角色扮演微創商店的方式，進行成果展示，既趣味、有創意，也成就感十足。

▲中華醫大飲調與點心製作班結訓，以角色扮演微創商店秀成果，副校長楊堉麟（右一）、台南市勞工局局長王鑫基（右二）扮演顧客向學員選購各式點心，學員展示各式自製麵包茶點與飲調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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由台南市勞工局職訓就服中心，委託中華醫大餐旅管理系承辦的失業者職業訓練飲調與點心製作班，總計有26名學員，歷經320個小時的訓練終於結訓，在勞工局局長王鑫基、職訓就服中心梁偉玲主任、中華醫大副校長楊堉麟、研發長王志達、民生學院院長劉保文、餐旅系系主任林士民、課程計畫主持人陳南吟副教授等人見證下，歡喜領取結訓證書。

特別的是，結訓成果展為讓有心創業的學員多學技能及體驗開店，特別融入伴手禮禮盒設計及角色扮演微創主題式商店專題製作，讓學員們體驗開店當老闆的樂趣。看著自己親手製作完成的各式點心和 飲品，個個學有所成、喜上眉梢。

▲中華醫大飲調與點心製作班結訓，以角色扮演微創商店秀成果，副校長楊堉麟（右一）、台南市勞工局局長王鑫基（右二）扮演顧客向學員選購各式點心，學員展示各式自製麵包茶點與飲調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次的培訓課程，順應時下健康養生飲食風潮，在中西式點心產品中融入無麩質的米穀粉為材料進行製作，另再搭配咖啡、茶與花果茶類飲品調製，讓每位學員結訓後能具備進入職場所需的技能，期能與職場無縫接軌。

課程計畫主持人陳南吟表示，為強化學員的技能，培訓課程安排餐旅系副教授級以上師資，並聘請資深業界飲調、咖啡、烘焙點心等領域老師共同指導，受訓過程使用系上新穎完善的專業機具設備，在320小時的訓練中，總計傳授100多道飲品與烘焙點心產品。

▲中華醫大飲調與點心製作班結訓，以角色扮演微創商店秀成果，副校長楊堉麟（右一）、台南市勞工局局長王鑫基（右二）扮演顧客向學員選購各式點心，學員展示各式自製麵包茶點與飲調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了學習各式飲品和烘焙點心調製，受訓期間26位學員也接受系上安排專業技術士證照考試輔導，預計於10月參加烘焙食品丙級西點蛋糕考試，儲備就業能量與奠定微型創業的根基。

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