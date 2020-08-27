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中華醫大添利器　第3代眼生理暨人工水晶體參數檢測儀、高解析眼部斷層光學掃描儀啟用

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▲中華醫事科技大學曾信超校長（前排左一）、鄭啟瑞董事長（前排左二），為第3代眼生理暨人工水晶體參數檢測儀、高解析眼部斷層光學掃描儀進行啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學曾信超校長（前排左一）、鄭啟瑞董事長（前排左二），為第3代眼生理暨人工水晶體參數檢測儀、高解析眼部斷層光學掃描儀進行啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學視光系添利器，視光醫學實驗室新設第3代眼生理暨人工水晶體參數檢測儀和高解析眼部斷層光學掃描儀，27日正式啟用，這兩台高端智慧型視光檢查儀器，未來將肩負培育驗光師專業技能的重要使命。

啟用儀式於上午11時舉行，由中華醫大董事長鄭啟瑞、校長曾信超、寶島眼鏡集團人資長周克倫及視光系系主任陳昆祥共同拉開儀器彩帶，象徵這兩部儀器正式加入視光人才培育的行列。鄭董事長和曾校長感謝寶島眼鏡集團透過產學合作，一起參與人才培育，此外，並捐資20萬元協助視光系建置軟硬體設備，期許這兩台高端智慧型視光檢查儀器的啟用，能為國家社會培育更多優秀的驗光師，造福國人。

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視光系主任陳昆祥表示，這次啟用的第3代眼生理暨人工水晶體參數檢測儀，可以觀察及測量眼睛結構，包括眼軸長度、前房深度、水晶體、視網膜、瞳孔、角膜曲率及厚度和白到白（WTW）距離，測量數據可用於計算人工水晶體植入，圖像參照功能可取得含有輪部附近鞏膜血管的眼睛圖像，再結合角膜弧度主要軸線標示顯示。

▲中華醫事科技大學曾信超校長（前排左一）、鄭啟瑞董事長（前排左二），為第3代眼生理暨人工水晶體參數檢測儀、高解析眼部斷層光學掃描儀進行啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一台高解析眼部斷層光學掃描儀，則是以極精細的空間尺度對眼睛前房和後房進行檢查，是非接觸、高分辨率層析和生物顯微鏡成像設備，可用於眼前房和眼後房架構（包括角膜、視網膜、視網膜神經纖維層、黃斑和視神經盤）的活體檢視、軸向斷層以及三維成像及測量，將受檢人視網膜中的視網膜神經纖維層和黃斑與數據庫中已知正常的受檢者進行比較。

第3代眼生理暨人工水晶體參數檢測儀和高解析眼部斷層光學掃描儀，都是國際知名的蔡司公司出品，造價近600萬元，未來將提供系上老師教學使用，結合視光理論與智慧科技設備，訓練學生成為國家級驗光師，同時也提供師生研究之用，提升國際競爭力。

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