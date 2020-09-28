巧手媽超前部署「巴斯光年柚」！1年後急速老化…網笑：撞臉派大星

▲巴斯光年柚子。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

中秋節將至，除了月餅、烤肉，家家戶戶也都開始吃柚子，甚至有些老師會出柚子彩繪作業給小孩發揮創意。一名媽媽表示，每年臉書都會被神爸媽製作的造型柚子洗版，去年她也幫兒子做了一顆「巴斯光年柚」，今年再度拿出來卻被它急速老化的模樣嚇壞，「發現⋯歲月不饒人⋯巴斯光年老了⋯」。

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社」表示，去年兒子學校舉辦造型柚子比賽，她連夜做出一顆超精美巴斯光年柚，上頭的彩繪都是一筆一畫塗上去，身體的紙黏土部分細節也全到位，看起來就像機器人玩具，想不到完成後老師卻說「我們昨天比完了耶～」她頓時感到晴天霹靂，「所以我就決定把巴斯光年底座留下，今年要是還有柚子造型比賽，我一定要再比一次！」

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▲巴斯光年等了1年老到臉皺掉。（圖／翻攝自爆廢公社）



終於等到今年的中秋節到來，結果兒子說這次學校沒舉辦柚子比賽，「默默拭淚後，我把巴斯光年袖子拿出來…」驚覺巴斯光年過了1年面部整個縮水，臉色黃黑且兩頰凹陷，表面布滿乾巴巴的皺紋，實在是歲月不饒人，但神奇的是顏料都沒有脫落，柚子也沒發臭，經過整整1年轉變為乾燥狀態。

網友紛紛回應，「快被老了的那張笑死」、「我還以為是派大星cosplay巴斯光年呢」、「從幼齒等到老…老了還像派大星」、「這看的出來是有故事的巴斯光年」、「巴斯光年也會老啊！」

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