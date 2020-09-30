嘉義長庚夜間災害演練　加護病房模擬火水災等災害

▲嘉縣針對醫院進行夜間災害演習，強化防災應變 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鑑於近年來醫療或養護機構等發生重大火災害傷亡事件，嘉義縣衛生局督導轄區4家醫院辦理夜間災害演習，29日晚上在嘉義長庚醫院模擬加護病房夜間火災、水災等複合式災害演練，運用有限人力，疏散重症的患者，維護民眾生命安全。



醫院住院患者很多是行動困難或依賴維生設施者，如遇到緊急災害發生，尤其是在夜間有限人力下進行災害搶救疏散，確實是一項考驗。

衛生局每年督導轄區4家醫院辦理複合式夜間災害演習，強化醫療機構人員安全環境管理，災害發生時就能能迅速動員人力減災，協助病患及家屬緊急逃生疏散。



嘉義長庚醫院加護病房夜間火災、水災複合式演習，由楊仁宗院長親自指揮院內值班人員緊急啟動通報機制、初期滅火、就地避難及水平疏散、患者搬運與安置照顧…等，衛生局代理局長趙紋華帶領衛生局同仁，並邀請衛生福利部高屏區緊急醫療應變中心黃豐締執行長與消防局等進行專業指導。

其餘臺中榮民總醫院灣橋分院及大林慈濟醫院分別於8月24日、9月28日已演練完畢，衛生福利部朴子醫院將於9月30日辦理，全面落實緊急災害應變演練。

▲醫護人員模擬警報通知 。（圖／記者翁伊森翻攝）



趙紋華表示，災害演習在於防患未然，提升機構自主防衛應變能力，將傷害降至最低，除了醫院夜間複合式災害演習，衛生局將也會督導理護理機構等相關演練，強化工作人員緊急應變能力，保障患者與家屬生命安全，讓民眾能安心在嘉。