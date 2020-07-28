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嘉義長庚3D乳房斷層攝影偵測乳癌　降低疼痛提升準確率

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▲▼ 不用再懼怕乳房攝影了！3D乳房斷層攝影偵測乳癌 降低疼痛提升準確率 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲3D乳房斷層攝影偵測乳癌 降低疼痛提升準確率 。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依衛福部最新公告統計資料，乳癌為我國婦女發生率第一位的癌症，且台灣婦女相較西方女性，乳癌發生年齡提早10年，好發年齡高峰期約在50歲左右，甚至有更年輕化的趨勢。為提早發現並改善乳癌預後，嘉義長庚醫院放射診斷科陳書恬醫師表示，有乳癌家族史的女性及年齡45歲以上婦女應定期接受乳房X光攝影檢查或超音波檢查。

38歲蔡小姐由於媽媽是乳癌病友，因此非常注重乳房健康，平日洗澡時習慣自我檢查，趁著公司提供健康檢查的福利幫自己安排乳房的影像學檢查-「3D乳房斷層攝影」以及乳房超音波。3D乳房攝影發現有不正常的結構扭曲，超音波下也發現0.5公分的病灶，在同日切片後證實是惡性腫瘤。所幸發現得早，腫瘤小也沒有淋巴轉移，從檢查到手術不到一個月蔡小姐即回復原本的生活，後續只需定期追蹤。

陳書恬指出，由於乳房是立體有厚度的組織，傳統2D乳房攝影只用一張影像會讓乳腺組織重疊在一起，造成病灶不易被察覺。新式「3D乳房斷層攝影」單側乳房分別記錄25張影像，從斷面影像來判斷，病灶可以更容易被發現。和傳統2D乳房攝影相比，3D乳房斷層攝影可更早篩檢偵測出細微乳癌跡象，尤其更適合多為緻密型乳腺組織的東方女性。

研究指出3D乳房斷層攝影可提高41％乳癌在緻密乳房的偵測率，減少偽陽性及20-40％複檢率。此外，傳統2D乳房攝影檢查過程中，為獲取清晰的影像，需加壓將乳房夾緊才能清楚顯現病灶，讓受檢者留下非常疼痛不適的印象，而3D乳房斷層攝影可減少乳房約40%的壓力，大大減少受檢婦女壓迫疼痛的感覺。

▲▼ 不用再懼怕乳房攝影了！3D乳房斷層攝影偵測乳癌 降低疼痛提升準確率 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義長庚放射診斷科陳書恬醫師 。（圖／嘉義長庚提供）

另再加上配備新式3D電腦導引切片系統，能比傳統2D乳房攝影更快速有效率定位病灶，在局部麻醉下進行病灶切片，且切片傷口僅0.5公分。另可選擇配合真空抽吸系統取得更完整的組織檢體，以上均為門診手術不需住院，傷口復原時間快，可在短時間內以最微創的方式完成切片檢查。


乳癌早期診斷，早期治療預後良好，陳書恬醫師特別呼籲婦女朋友一定要珍愛自己，關心乳房健康，每月自我檢查觸診，若觸摸到腫塊或本身為高危險族群，應積極接受進一步檢查及後續治療。

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