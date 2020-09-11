這種手部毛病超愛找女生！列排名第二...讓妳活得很沒力

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▲長期剝蚵拇指痠痛，長庚醫治順利擺脫「基底關節炎」。（圖／嘉義長庚提供）

▲嘉義長庚醫師莊柏堯說明「基底關節炎」好發部位。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一名年近50歲女性病人剝蚵超過20年，近年發覺自己在手部大拇指基底處靠近腕部有疼痛腫脹的現象，手指抓握及捏的力量逐漸減少，症狀持續惡化，嚴重到影響工作甚至生活。藉由診所拿藥吃藥的效果越來越差，於是至嘉義長庚骨科，經醫師莊柏堯診斷為「拇指基底關節炎」，討論後採取腕骨切除合併韌帶重建，術後兩個月逐漸恢復手部功能及正常工作。

▲長期剝蚵拇指痠痛，長庚醫治順利擺脫「基底關節炎」。（圖／嘉義長庚提供）

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▲「基底關節炎」常見發生於大拇指近端靠近腕關節處。（圖／嘉義長庚提供）


拇指基底關節或稱拇指腕掌關節，是腕骨連結拇指掌骨的關節，位於大拇指近端靠近腕關節處。莊柏堯表示，由於其活動量大，且在捏握等動作時承受較大的壓力，因此為手部好發關節炎的部位，為手部退化性關節炎好發處第二名，通常以女性居多，且長期在生活或工作上用到手部動作者。

發作時，在大拇指靠近腕關節處有腫脹疼痛的情形，在手部捏握的動作時疼痛會加劇。若關節炎程度較嚴重，可能會看到局部骨頭突起，若持續不處理更進一步會導致掌間肌肉攣縮，且遠端手指關節會有次發性鬆弛及過度伸展的現象，而其他鄰近關節也會受到影響產生破壞。

臨床上須與其他常見的疾病，例如媽媽手或舟狀骨的疾病作出鑑別。以X光看關節炎的嚴重度及影響的範圍，通常會分為四期。第一期的關節炎只影響拇指腕掌關節，可見到關節腔狹窄的狀況。第二期可見骨刺產生，骨刺的大小需小於2釐米。第三期關節腔的狹窄較為嚴重，且會有大於2釐米的骨刺。第四期則是重度的關節炎，且連帶影響其他的關節。

治療上需就疼痛的程度、功能的影響及X光的分期，與病人討論後做出治療的方向。輕微的關節炎通常以保守治療，如口服消炎藥物，配合護具或副木的保護為主，局部藥物注射也是可以選擇。若較嚴重或保守治療失敗時，則可考慮手術治療。在較輕微的情況，可考慮關節鏡的清創，以減緩發炎及關節不穩定情形，但關節炎仍可能繼續惡化；若已到較重度的關節炎，可評估進行關節融合手術或腕骨切除手術配合韌帶重建。

以關節融合手術而言，由於拇指腕掌關節已嚴重磨損且合併不穩定，手術便將關節表面壞掉的軟骨刮除，以內固定物如骨板或骨釘直接將兩塊骨頭固定，術後會有較佳的手指力量。另一則是採取腕骨切除手術，以爭取大拇指活動的空間及避免骨頭間的磨損，可視狀況做肌腱的轉移重建穩定度，過程中也可選擇較新型的線材去重建，以避免自身肌腱的破壞及縮短手術時間；腕骨切除術可獲得較好的關節活動度，且術後需要保護的時間較短。

莊柏堯提醒，大拇指基底關節炎並不少見，嚴重時的確會影響生活及工作，若不及早處理，可能會持續進展甚至影響手部其他關節及肌肉，因治療的方式多元，選擇何種手術須視病人狀況及與有經驗的醫師充分討論，針對每個人的需求與期待做出治療與手術計畫，方能達到預期的目標與滿意度。

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