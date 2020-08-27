全運會空手道奪31面獎牌　嘉義長庚運動醫學中心科儀+大數據奏效

▲嘉義長庚運動醫學計畫有效輔助高中空手道奪牌。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院2017年啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」與南投旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，該校空手道隊屢創佳績，更於今年全國中等學校運動會勇奪空手道項目共31面獎牌，成為總錦標第一名。南投旭光高中何光明校長、黃泰吉教練與奪牌選手們特地前往嘉義長庚醫院表達謝意。何光明表示，空手道隊能創下10金6銀15銅最佳成績，感謝嘉義長庚對於選手們訓練及醫療方面的付出與照護!

▲嘉義長庚院長楊仁宗助起手式讓選手。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義長庚醫院楊仁宗院長欣慰指出，「長庚運動醫學整合照護計畫」是以「選手為中心來架構醫療團隊」的照護方式，由專業運動醫學醫師及菁英運動防護治療師針對選手們的需要，提供相關的整合照護和醫療服務，讓選手適時得到他們最需要的幫助，以選手們的傲人表現為榮。

▲嘉義長庚醫院運用儀器大數據，助高中空手道選手提升水平有效奪牌。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義長庚運動醫學中心許維修主任表示，嘉義長庚運動醫學中心已從事多年運動科學之研究，運用多項精密儀器(如等速肌力測量儀及動作分析系統)的測定結果，再結合骨科運動醫學、復健科、家醫科及精神科之專家提出整合性的運動傷害之預防、診治、復健，可有效提升空手道選手的運動水平。

積極參與選手照護的嘉義長庚神經外科王定中醫師表示，旭光高中空手道隊固定每三個月即會到嘉義長庚醫院運動醫學中心進行動作分析系統、等速肌力測量儀之運動科學檢測，合作三年下來運動醫學中心擁有完整資料庫，透過定期評估選手狀況，可以隨時調整訓練方針，精準訂定個人化的訓練計畫。

▲旭光高中感謝嘉義長庚多年技術協助。（圖／記者翁伊森攝）

黃泰吉教練舉例說明，達成跨量級二連霸金牌得主潘尹恩即是其中一位受益者，當比賽強度由國中提升為高中水準，勢必要付出更多的努力才能站上舞台，經由運動科學檢測修正多餘動作減少動力鏈結構失誤，讓他以高一新生挑戰金牌成功，完成跨組別金牌二連霸。另外，去年成績為第五名、第七名的松承鑫、吳坤融及田育恩，經過先進科學儀器的調整後提高攻擊準確性、穩定性，今年一雪前恥奪金搶銀成績大幅提升，可證嘉義長庚醫院運動科學檢測對選手們的訓練發揮實質的助益。

黃泰吉舉例去年全國運金牌選手黃俊賢曾在出賽前訓練時被對手踢到骨折，又痛又害怕心理非常沮喪，所幸經嘉義長庚骨科許維修醫師開刀後，運動醫學中心積極給予治療和協助，讓黃俊賢傷後經半年休養即順利復出並奪下金牌殊榮。



參與訓練計畫的嘉義長庚神經外科王定中醫師表示，「長庚運動醫學整合照護計畫」結合專業的醫師、運動防護師、營養師、物理治療師、心理師等，提供贊助選手申請防護員、客製化健檢、醫療補助、出國參賽獎金等整合性的照護與醫療服務，為運動員打造最強而有力的後援團隊，期許在長庚運動醫學照護團隊全力支援下，選手們能心無旁騖專注在運動場上，且有機會走上國際舞台，為台灣爭取更多榮耀。