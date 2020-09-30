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沙場老將的幸福結局！海巡署長陳國恩退休後回歸家庭

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▲▼海巡署,陳國恩,退休。（圖／海巡署提供）

▲海洋委員會為要在十月一日退休的海巡署長陳國恩（前排左三）舉辦歡送茶會，為其戎馬一生的公職生涯畫下完美的句點。（圖／海洋委員會提供，下同）

政治中心／綜合報導

海巡署長陳國恩為國家奉獻服務已41個年頭有餘，戎馬一生的公職生涯將在十月一日退休畫下完美的句點。民國68年於中央警察大學畢業的陳國恩，從最基層的巡官當起，一路擔任過新北市警局長、警政署長及國安局副局長等重要職務，退休前夕還榮獲行政院長蘇貞昌頒發特等服務獎章、國安局頒贈一等磐石獎章以及海洋委員會的一等海巡專業獎章等無數殊榮，如今要在最後一站的「海巡署」光榮退休，日前海洋委員會也特地為他舉辦歡送茶會，氣氛溫馨動人。

▲▼海巡署,陳國恩,退休。（圖／海巡署提供）

▲海巡署長陳國恩（右）退休前夕還榮獲行政院長蘇貞昌頒發特等服務獎章等無數殊榮。

警大四十四期畢業的陳國恩，工作以行動力著稱，在公關領域尤有心得。陳國恩先後在警政署與海巡署長的任內成立了「NPA署長室」及「海巡署長室Coast Guard」官方粉絲專頁，對內暢通管道、傾聽同仁心聲，據以推動多項政策改革；對外則以輕鬆詼諧的方式，展現執法者的日常與甘苦，不僅引起社會大眾的共鳴，還深受年輕人的喜愛。

陳國恩擔任警政署長期間，採取正面、積極的態度，來面對基層員警的種種聲音。不僅，修正了遭詬病多年的春安工作績效制度，還招集各單位教官與基層員警，共同參與執法戰術演練專案，為警界引進出「破窗尾蓋」與「防護型噴霧器」兩項執法利器，解決警察同仁在街頭執法的困境，造福了廣大的一線員警。在他任內，發生的台鐵爆炸案與一銀ATM盜領案等兩起重大刑案，也因為陳國恩在案發當下調度有序，才能迅速地將犯嫌鎖定並且查緝到案；尤其是一銀ATM的破案表現，甚至還引起國外執法單位的關注，讓世界看見台灣警界的硬實力。

歷經國安局副局長的沉潛，去年二月接任海巡署長的陳國恩，甫上任就面臨「穩鵬號海上喋血案」的考驗，見過許多大風大浪的他，果決派遣海巡特勤隊與巡護八號，趕赴印度洋救援，最終成功的制伏菲籍兇嫌並押解回台；在陳國恩擔任海巡署長的一年七個月內，不僅是辦案功力毫不減損，更帶領海巡署屢破大案。近期，更與檢警合作，一舉擒獲毒梟教父黃Ｏ彰，阻絕毒品於境外，守護國人的健康安全。

回顧陳國恩的公務生涯，大多都在外擔任重要警職，治安責任的重擔，讓他分秒都不能鬆懈，也因此鮮少有陪伴家人的時間。現在，這位多年來戮力從公的治安首長，能平安退休，除了感念他為國家的付出，也該送上一份誠摯的祝福。

▲▼海巡署,陳國恩,退休。（圖／海巡署提供）

▲歡送海巡署長陳國恩（前排左三）退休茶會上，眾多人感念他為國家的付出並送上誠摯祝福。

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