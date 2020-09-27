台漁船釣魚台遭日艦擦撞！「基隆艦」緊急支援　驚險過程曝光

▲海巡署派出500噸級海巡艦基隆艦前往台漁船遭擦撞海域支援。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

9月27日下午兩點半左右，蘇澳漁業電台通報台灣漁船「新凌波236號」在於釣魚台西方12浬處起網作業時，遭日本海上保安廳公務船PS-32擦撞船艏，造成右舷裂損，台灣漁船請求海巡署派艦艇協助、海巡署獲報後下午立刻成立緊急應變中心，並派遣在附近的海巡署500噸級「基隆艦」及基隆隊10069船艇緊急前往救援。

海巡署基隆艦在今天傍晚5點30分左右抵達事發海域，海巡人員立刻針對受損船體蒐證，並以無線電與日本 PS-32巡視船通聯釐清案情，但無線電通訊未獲日本海上保安廳公務船回復；基隆艦在確保人船平安後，戒護「新凌波236號」船返航途中。

海巡署對於日海上保安廳公務船擦撞我漁船做出回應表示，目前台日釣魚台海域，海巡每日編排1-2艘船艦執行護漁勤務，台方依照「政府護漁標準作業程序」堅決捍衛主權、維護台灣漁民漁權。

海巡署說，從2016年5月起，台灣漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押，顯示專案護漁已發揮成效。海巡署將針對今天這起台日方船隻擦撞意外，積極與日方聯絡取得後續處理默契，海巡署業將密切掌握台日海域情勢發展及漁船作業情形，以捍衛台灣主權、漁權。

【其他新聞】



►噁！31歲國小師驚爆狂戀10歲蘿莉 租屋同居擁吻求婚「等妳18歲」

►不設防的空中監獄！朱雪璋突被丟包 刑事局2文官押解空手道5段高手

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷 新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶