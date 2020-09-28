基隆艦馳援畫面曝！日公務船釣魚台撞裂我漁船...「撞後不理」

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

蘇澳籍繩釣漁船「新凌波236號」，27日許在釣魚台西方12浬處起網作業時，遭日本海上保安廳公務船PS-32擦撞船艏，造成右舷裂損。海巡署獲報後速派基隆艦馳援，至現場協助戒護我方漁船返航，而救援影片28日曝光。

▲日本公務船擦27日擦撞台灣漁船，基隆艦馳援影片曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

這起事件發生在27日下午2時30分，而「新凌波236號」陳姓船長說，絕未越界進到釣魚台西方12浬處（日本領海）作業，是因延繩釣漁具組被海潮漂進接近日本領海處，當時日本公務船是高速接近且未廣播，就擦撞船艏還甩尾，更一度要登船臨查，遭拒絕還尾隨。

▲▼海巡署獲報後，立即派員前往馳援。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，海巡署獲報後立即派員前往協助，而28日馳援畫面曝光，影片中可見基隆艦17時29分趕抵現場時，日本公務船已離開新凌波236號，在場人員迅速以無線電與日本 PS-32巡視船通聯釐清案情，同時也派人與船長詢問事發經過，不過日本PS-32巡視船從頭到尾都沒有回覆，最後「新凌波236號」便在海巡戒護下返航。

海巡署說第一巡防區主任洪伯昇表示，現在釣魚台海域每天都會編排1到2艘艦船執勤，發生日本公務船與我方漁船擦撞事件後，海巡署會密切注意釣魚台海域，加強巡邏保護我方漁民安全。

▲▼漁船最後在安全戒護下成功返航。（圖／記者張君豪翻攝）

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