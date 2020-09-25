退休理財把握關鍵四問　屆退族善用「利變增額壽險」放大養老金

▲針對擔心退休準備只剩不到10年的屆退族，不妨善用利變增額壽險來規劃。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

在低利率的時代，對屆退族來說，退休準備所剩時間不多，為了規劃理想的退休生活，不少人已開始提早準備，元大人壽建議，針對擔心退休準備只剩不到10年的屆退族，可把握最後幾年較佳的收入，選擇可穩健累積資產的商品來準備退休金，以利變增額壽險而言，就是不錯的選擇，在準備退休金的同時，也能滿足資產傳承的配置需求。

根據內政部統計資料顯示，2019年國人的平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，創歷年新高，與聯合國公布的全球平均壽命相較，男、女性分別比全球平均值高出7.5歲及9.2歲。長壽最擔心的兩件事分別為「活得太久退休金不夠用」及「長期臥床乏人照顧」，透過保險商品兼具保障與資產累積的特性，將可降低長壽帶來的風險。

針對退休金規劃可透過「四問」來確認自己準備的方向，元大人壽指出，一是距離自己預設的退休年齡還有多少時間？二是目前準備的退休金是否足夠？三是若退休金仍有缺口該如何補齊？四是除了退休金準備，有沒有規劃醫療與照護預備金？

元大人壽表示，計算距離退休所剩的時間，就能清楚知道自己還有多少時間可進行準備，有效掌握時間複利效果；其次是將退休三支柱的每一分錢，如社會保險、職業退休金，以及個人儲蓄、投資或商業保險等合計，檢視距離自己的理想退休生活支出尚有多大差距，然後挑選較適合屆退族的商品。

元大人壽舉例，美元利率變動型增額終身壽險就很適合屆退族的需求，可依保戶距離退休的時間長短做選擇，較年輕的客群可以選擇較長的繳費年期，拉長退休金準備時間，降低每年的保費負擔。此外，由於此商品為美元計價保單，近期又是美元匯率相對低點，透過美元保單達成資產多元配置更輕鬆。

元大人壽最後也提醒，隨著年齡愈長，身體機能退化難免出現病痛需要就醫，因此醫療及照護預備金也應提早準備，若已規劃健康險，應檢視現有醫療及照護保障是否足夠，若出現缺口則應盡快補齊。