維持和平須靠核武！北韓駐聯大使演說強調「防疫」：不能出賣尊嚴

▲北韓駐聯合國大使金星。（資料照／達志影像）

文／中央社紐約29日綜合外電報導

北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）今天表示，北韓具備「用於自衛的可靠且有效的戰爭嚇阻力量」，現在將把重心放在發展經濟；不過，他也承認國際制裁構成阻礙。

路透社報導，金星在聯合國大會演講時也說，「我們國家的抗疫情況獲得安全且穩定的控制」，這都歸功於防疫措施奏效。北韓聲稱沒有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，但一些美國官員對此存疑。

由於發展核武與彈道飛彈計畫，北韓已經因為嚴苛的國際制裁承受壓力，現在又實施嚴格的邊界關閉及其他防疫措施，加上仍在處理最近風災與洪水的災情，讓國內經濟狀況雪上加霜。

金星說：「由於有確保能保衛國家與人民安全的可靠力量，朝鮮民主主義人民共和國現在把所有心力放在建設經濟。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

他說：「我們急需有利於經濟建設的外部環境，這是事實，但我們不能為了輝煌的轉型而出賣我們的尊嚴，我們像珍惜生命般地維護我們的尊嚴。這是我們堅定不移的立場。」

他說，北韓仍受到軍事威脅，像是針對朝鮮半島的匿蹤戰機，以及「直接瞄準朝鮮民主主義人民共和國的各種核打擊手段」。

金星說：「只有在擁有絕對的力量避免戰爭，才能維護真正的和平。我們縮衣節食取得用於自衛的可靠且有效的戰爭嚇阻力量，現在已經堅定保衛了朝鮮半島與區域的和平與穩定。」

獨立的聯合國制裁監督人員8月向聯合國安全理事會回報，北韓持續發展核武計畫，數國認為北韓「可能已研發出裝在彈道飛彈彈頭中的小型核子裝置」。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）研究員兼北緯38度（38 North）網站副主任陶恩（Jenny Town）說，在北韓大使的演說中，「並沒有公然威脅或暗示近期將有武力展示或力量展示，主要著重在重建與恢復國內狀態」。

她又說，北韓希望制裁可以解除，「但他們不會因為獲得允諾未來一片光明，就輕易地放棄核武發展武計畫」，必須要有實際的行動證明北韓與美國關係已改變，平壤才有理由採取可能危及其安全的作法。

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