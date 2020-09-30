嗆「某國」故意使南海局勢複雜化！中國駐日大使：盼日本明辨是非

▲孔鉉佑認為，有國家故意讓南海的局勢複雜化。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社台北30日電

中國駐日本大使孔鉉佑表示，南海並非中日之間的問題，「個別國家」故意讓南海局勢複雜化、爭議擴大化，希望日本「明辨其中的是非利害」，尊重支持該地區國家解決相關爭議的努力。

中國駐日大使館官網29日刊登孔鉉佑對中日關係的談話內容，他在提到南海爭議時作上述表示。

孔鉉佑說，中日在東海海域的劃界、資源開發上存在矛盾分歧，「這些分歧無須諱言，但應看到這只是兩國關係的局部問題」。

對於南海問題，孔鉉佑則說，「這個問題不是中日之間的問題」。中方知道日本70%以上的海上運輸途經南海，注意到日本對南海航行安全和自由的關切，但他想強調的是，即使在南海局勢緊張時刻，這片海域的航行安全和自由「也沒有受到任何影響」。

孔鉉佑說，中國一直主張和直接有關當事國，在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法、透過談判協商和平解決有關爭議。

他說，中國和東南亞國協（ASEAN）國家共同參與的「南海行為準則」（COC）磋商正在推進，「希望日方尊重並支持地區國家的努力」。

孔鉉佑並不點名批評美國稱，「個別國家」不遠千里打著航行自由行動的旗號，前往南海展示軍事，實際上故意讓南海局勢複雜化、爭議擴大化；任由其挑釁滋事、推波助瀾，只會讓南海局勢更緊張，及讓南海航行自由遭受真正的威脅。

他說，希望日本「明辨其中的是非利害」，從南海的和平安寧出發看待動向，發揮建設性作用。

針對中日關係，孔鉉佑表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）打亂中日雙方一些既定的交往安排，兩國經貿往來也受影響，但眼下的困難只是暫時，由市場驅動形成的兩國互利合作格局未變。

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